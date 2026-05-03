Trancón monumental en la vía Soacha-Mesitas por grave accidente de tránsito

Este domingo, 3 de mayo, en medio del plan retorno, se registró un grave accidente de tránsito en la vía Soacha-Mesitas, en el departamento de Cundinamarca. Un vehículo particular se estrelló con una camioneta.

La situación generó un trancón monumental debido a que los vehículos involucrados en el accidente ocuparon los dos carriles, por lo que los demás carros no pudieron avanzar por la carretera.

Sobre este hecho se pronunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta en X. “Se presentó un choque entre dos vehículos ocupando los dos carriles y generando fuerte represamiento”, dijo el mandatario.

Asimismo, el gobernador indicó que las autoridades ya están trabajando para mover los vehículos de la vía. “Los vehículos hace unos minutos fueron movidos a un costado y el tráfico fluye solo por un carril. La Policía de Carreteras atiende la situación y trabaja en el retiro total de los vehículos involucrados”, afirmó.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, más de 1 millón de vehículos salieron de la ciudad durante este puente festivo, por lo que son bastantes los carros que han intentado ingresar a la capital del país. Por esta razón, desde las 12 del mediodía hay pico y placa regional.