¡Atención! Puente vehicular en Bogotá cambia de sentido: ¿por dónde podrán transitar los vehículos?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció un cambio importante con la finalidad de avanzar en las obras en el tramo más extenso de la Av. 68 (grupo 7). En ese sentido, a partir de la madrugada del miércoles 29 de abril el puente vehicular ubicado frente a Cafam Floresta cambiará su sentido, ahora los carros transitarán sur-norte.

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En ese mismo sentido, se realizará el cierre del carril derecho del costado oriental (sentido sur–norte) de la carrera 68, entre la calle 94 (Cafam Floresta) y la carrera 65ª. Sin embargo, no se realizarán nuevas reducciones de carriles. Se mantendrán habilitados los tres carriles por sentido.

“Actualmente tenemos tres carriles norte-sur, tres carriles sur-norte, la única diferencia es que los que vienen de norte-sur vienen encima del puente, al cambio del sentido simplemente los que vienen de sur a norte subirán al puente y continuarán el tráfico durante tres carriles que van casi hasta las 100”, afirmó Mauricio Reina, subdirector de Infraestructura del IDU, en entrevista con Caracol Radio.

Estos cambios se realizan para que el Distrito pueda avanzar en obras de la calzada suroriental para tráfico mixto, la construcción de redes pluviales y de alcantarillado, espacio público (costado oriental) bajo el puente y la construcción de la bocacalle en la carrera 65.

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“A partir de esta noche arreglaremos los semáforos, cambiaremos los maletines, toda la señalización para que funcione sin ningún inconveniente y mañana ya estarán funcionando todos los cambios y los tres carriles estarán habilitados”, agregó el subdirector de Infraestructura.

Es importante mencionar que no hay cambios en las paradas del SITP y, de acuerdo con el IDU, la medida contará con acompañamiento de la Secretaría de Movilidad y auxiliares de tráfico, ubicados en puntos estratégicos como la bifurcación, accesos de obra, la estación Primax y la intersección de la carrera 65.