Pereira es sede de Expo Eje Café 2026, una vitrina clave para el sector cafetero de Colombia
El evento se desarrolla en el Expofuturo y se espera la participación de por lo menos 800 productores de diferentes regiones.
Pereira
El departamento de Risaralda se convierte desde hoy en epicentro de uno de los eventos más representativos de la caficultura en Colombia. Desde este 30 de abril y hasta el 2 de mayo, en el sector de Expofuturo, en Pereira, alberga la edición XI de Expo Eje Café, un encuentro que reúne a productores, empresarios y expertos del sector.
El evento, impulsado con el respaldo de la Gobernación de Risaralda, busca fortalecer la cadena productiva del café y posicionar al departamento como un referente nacional e internacional en esta industria. En ese sentido, el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa invita a la ciudadanía a participar en una feria que integra conocimiento, tradición y oportunidades para el campo.
“Expo Eje Café 2026 es la muestra de que en Risaralda el café es desarrollo, es empleo y es futuro. Aquí estamos abriendo puertas para que nuestros productores crezcan, se conecten con nuevos mercados y sigan llevando la calidad de nuestro café al mundo”, concluyó el mandatario departamental.
Lea también: El proyecto Vías del Samán no logra consolidar su modelo financiero tras cinco años
Durante estos días, más de 800 productores y 120 expositores participan en una agenda que proyecta negocios superiores a los $700 millones y la generación de cerca de 300 empleos directos, impulsando la economía regional.
La programación incluye espacios académicos enfocados en innovación, salud y tecnificación del café, así como eventos especializados como el Campeonato Nacional de Barismo y el Concurso de Calidad de Café del Eje Cafetero, que reúnen a los mejores talentos del país.
Más allá de ser una vitrina comercial, Expo Eje Café se consolida como un escenario para conectar a los productores con nuevos mercados, fortalecer alianzas y visibilizar la calidad del café colombiano.
Le interesa: Millonaria inversión en maquinaria para atender zonas de riesgo y mantenimiento de vías en Risaralda
La feria tiene entrada gratuita y está abierta al público, ofreciendo una experiencia que reúne lo mejor del café de Risaralda, Caldas, Quindío y otras regiones del país.
Sebastián Grajales
Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...