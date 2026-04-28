Alias ‘Cholo’, cabecilla del ‘Clan del Golfo’, es capturado por las autoridades en Risaralda

Pereira

Las labores de inteligencia dieron con el paradero de alias ‘Cholo’, quien era el hombre de confianza del cabecilla principal, alias ‘Bigotes’ y era el encargado de transmitir sus órdenes criminales a los integrantes del grupo armado organizado. Las autoridades establecieron las rutas y los horarios que utilizaba para entregar el material logístico en el municipio de Mistrató, Risaralda.

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Según la información oficial, en la vereda Mampay fue interceptado ‘Cholo’ junto a alias ‘Marcos’, quien presuntamente, actuaba como su escolta desde que asumió el mando de dicha organización en mencionado departamento tras el asesinato de alias ‘Javier’, quien fue dado de baja, al parecer, por integrantes del mismo grupo, en Antioquia.

De acuerdo a la investigación, alias ‘Cholo’ haría parte de la estructura desde hace más de seis años y hace uno fue enviado a Risaralda con el objetivo de servir como enlace directo de alias ‘Bigotes’; además, se le vincula por participar en dos combates entre el grupo armado y la fuerza pública en 2025.

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El individuo era el encargado de coordinar la logística, el traslado de armamento y víveres, así como verificar el reclutamiento de colaboradores en las poblaciones de Mistrató y Belén de Umbría, exactamente en el cañón del río Chamí, donde intimidaba a los habitantes para evitar denuncias ante las autoridades.

Durante el procedimiento, se incautó un arma de fuego tipo pistola calibre 7,65 milímetros, un cargador y cinco cartuchos calibre 7,62 milímetros. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.