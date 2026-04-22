Capturan en Pereira a ‘El Caleño’, miembro de ‘Cordillera’ y que era uno de los más buscados

Pereira

Tras un seguimiento que se extendió por varios meses, las autoridades lograron en Pereira la captura de un hombre conocido como alias ‘El Caleño’, señalado de hacer parte del componente armado de la estructura criminal ‘Cordillera’ y considerado uno de los más buscados del área metropolitana.

El operativo fue adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército, y se materializó en zona rural de la ciudad, específicamente en la vereda Tribunas, donde unidades especializadas ejecutaron una diligencia de allanamiento que permitió su ubicación.

El capturado, identificado como José Lufán Brand Mora, es requerido por la justicia por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado. Según las investigaciones, estaría relacionado con el asesinato de Jean Pierre Giménez Carvajal, ocurrido el 16 de julio de 2025 en el sector Mirador de Las Camelias, presuntamente en medio de disputas internas de la organización.

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Las autoridades también señalaron que el detenido cuenta con antecedentes judiciales por homicidio, porte ilegal de armas, lesiones personales y amenazas, lo que evidenciaría su presunta trayectoria dentro de actividades delictivas.

“Logramos capturar a estas dos personas que serían sicarios de ‘Cordillera’. Esta es una operación que tuvo un trabajo investigativo de ocho meses, hoy entregamos este resultado positivo que adelanta la Policía Metropolitana de Pereira”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Durante el procedimiento, además, fueron incautados una pistola, munición, equipos de comunicación y documentación que incluiría registros de transacciones internacionales, elementos que serán analizados dentro del proceso investigativo.

En el mismo operativo fue capturado otro hombre, conocido como alias ‘Sebitas’, que habría indicado ser el propietario del arma incautada, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre posibles redes de apoyo en la zona.

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De acuerdo con las autoridades, este resultado representa un golpe a las estructuras criminales que operan en el área metropolitana, en el marco de las acciones orientadas a reducir los hechos de violencia y fortalecer la seguridad en Pereira.