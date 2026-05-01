“Jugadores de mierda”: ¿Palo de Guardiola a Luis Díaz? Sorpresiva declaración de Pep tras PSG-Bayern

Pep Guardiola sorprendió a propios y extraños en la previa de la jornada 35 de la Premier League, cuando le pidieron su opinión respecto al duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich por la semifinal ida de la Champions League.

Pues bien, el entrenador sentenció de manera sorpresiva que no vio aquel encuentro, debido a que en ese momento se encontraba en un partido de la tercera división inglesa...

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Esto fue lo que dijo Pep Guardiola sobre el duelo PSG vs Bayern Múnich

“La víspera, miré el calendario, PSG-Bayern Múnich, y me dije: ¡vaya partido asqueroso! Los entrenadores no son buenos, Luis (Enrique) y ‘Vinny’ (Kompany). De verdad, de verdad malísimos, ¡unos jugadores de mierda! Así que decidí ir. Estoy enamorado del fútbol inglés y fui a ver al Stockport”, respondió en tono jocoso el entrenador español.

El encuentro al que hacía referencia Guardiola era el Stockport County y Port Vale de League One (tercera división). Ahora bien, aclaró que “vi el partido (de la Champions) al volver de Stockport” y “estaré en mi sofá” delante del televisor para la vuelta, el próximo miércoles en Alemania.

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Guardiola siempre ha defendido el fútbol como un espectáculo, cuando los dos equipos no especulan con el resultado, aunque eso implique como el pasado martes errores defensivos y muchos goles. “Eso es el fútbol”, dijo.

También reconoció que la otra semifinal, disputada entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (1-1), “también fue un buen partido, con un estilo diferente”.

El Manchester City, campeón de Europa 2023, fue eliminado esta temporada en octavos de final por el Real Madrid y el sábado tiene un duelo esencial ante el Everton en su lucha por la Premier League con el Arsenal, que lidera la tabla con tres puntos de ventaja, aunque con un partido más.

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