Cuántos votos se necesitan para ganar en primera vuelta 2026: Cálculo si votan 41′421.973 habitantes

El pasado jueves 30 de abril, la Registraduría Nacional reveló el censo definitivo para las próximas elecciones presidenciales. De acuerdo con la entidad, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo 31 de mayo.

De acuerdo a la información oficial, de la cifra revelada de los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.163 son hombres, los mismos que podrán ejercer su derecho al voto en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

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¿Cuántos votos se necesitan para ganar en primera vuelta 2026?

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el censo realizado por la entidad, para que un candidato presidencial gane las elecciones en primera vuelta, deberá obtener 20.710.987 votos.

Esto, ya que en Colombia, para que un presidente sea elegido mediante sufragio directo en primera vuelta, deberá sacar más del 50% de los votos de las personas aptas para sufragar.

Es importante señalar que este cálculo corresponde a un escenario donde el 100% de las personas habilitadas asisten a las urnas.

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¿Cómo están distribuidas las personas aptas para votar durante las elecciones presidenciales?

Según la información alojada en el portal web de la Registraduría Nacional, dentro del territorio están habilitados 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres).

Los mismos podrán votar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

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Mientras que en el exterior 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo).

Que estarán distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.

La entidad señala que el periodo de votación en el exterior iniciará el 25 de mayo y finalizará el 31 de mayo.

A continuación le dejaremos una imagen en la que se detalla el censo electoral por departamento y en el exterior, con sus respectivos puestos de votación y las mesas a instalar para los próximos comicios presidenciales de 2026.

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Finalmente, la entidad menciona que si tiene dudas referentes a su puesto de votación asignado para las próximas elecciones, puede consultar en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en la opción ‘Consulta tu lugar de votación’.

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