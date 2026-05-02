Esta es la carretera recta más larga del mundo: Mide más de 200 km y se encuentra en Asia. Getty Images / nmessana

Aunque muchas veces se cree que la distancia más corta entre dos puntos es siempre una línea recta, lo cierto es que esta realidad aplica solo en el papel y en los planos.

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En la vida práctica nos encontramos con la realidad de que, en primer lugar el planeta es esférico y un punto directo termina siendo necesariamente circular. En segundo lugar, si tomamos como ejemplo una carretera, estas se suelen adaptar a los intrincados recorridos de los accidentes geográficos que dominan la superficie de la Tierra.

Sin embargo, desde el urbanismo y la infraestructura las naciones han intentado dominar el territorio con ambiciosos proyectos, por ejemplo, en materia vial, con los que se busca reducir distancias y facilitar el transporte entre ciudades.

¿Cuál es la carretera recta más larga del mundo?

Según reseña la página web de los récords Guinness, la autopista 10 que conecta la autopista 75, en la zona de Haradh, con la autopista 95, al oeste de Arabia Saudita es la carretera recta más larga del mundo.

Aunque fue construida originalmente como una carretera privada para el rey Fahd (Arabia Saudita), en la actualidad el tramo antes mencionado tiene una longitud de 240 km.

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Atraviesa el desierto sin curvas a la izquierda ni a la derecha, ni pendientes apreciables hacia arriba o hacia abajo. El tiempo estimado de recorrido por este tramo súper recto es de unas 2 horas, de acuerdo con el portal.

Al tratarse de un camino recto, que recorre el desierto de arena más grande del mundo, Rub’ al Khali, denominado ‘El cuarto vacío’, sin mayores obstáculos a la vista, se requieren estrictos controles en la velocidad. Según sitios oficiales, la carretera está vigilada por cámaras de velocidad y, mientras que en algunos puntos los vehículos particulares pueden llegar a 140 kilómetros, la velocidad promedio suele ser de 120.

¿Cuáles son las otras carreteras rectas más largas del mundo?

Aunque se consideran toda una proeza en materia de ingeniería, en el mundo varios países cuentan con extensas carreteras rectas, entre ellas las siguientes: