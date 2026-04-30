CNSC reanuda concurso en UApA 2026: hay más de mil vacantes y así puede aplicar en SIMO. Imagen de referencia vía Getty Images

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) levantó la suspensión del proceso de selección Entidades del Orden Territorial y Unidad Administrativa Especial Alimentos para Aprender (UApA), lo que permitirá a la ciudadanía participar en la modalidad de concurso abierto por más de 1.000 vacantes en los niveles asistencial, técnico y profesional, distribuidas en 29 entidades ubicadas en los departamentos de Amazonas, Boyacá, Nariño, Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Santander, Cesar y en Bogotá D.C.

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¿Quiénes pueden inscribirse?

Cualquier ciudadano que cumpla los requisitos mínimos de estudio y experiencia establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del empleo al que desee postularse, así como los requisitos generales del Acuerdo de Convocatoria del Proceso. Esto garantiza que la selección sea meritocrática, transparente y abierta a la mayor diversidad de perfiles profesionales y técnicos del país.

¿Cómo y cuándo inscribirse?

Las inscripciones se realizarán a través del aplicativo SIMO (simo.cnsc.gov.co) entre el 5 y el 19 de mayo de 2026. Los derechos de participación tienen un valor de $87.550 para el nivel profesional y $58.400 para los niveles técnico y asistencial, y pueden pagarse por PSE, ventanilla o corresponsal bancario.

La CNSC pone a disposición de los ciudadanos tutoriales y ayudas en su portal (www.cnsc.gov.co) para acompañar el proceso de inscripción.

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Paso a paso para la inscripción:

Ingrese a https://simo.cnsc.gov.co/

Regístrese o inicie sesión con su usuario y contraseña.

Acceda a la Opec y seleccione el cargo de interés.

y seleccione el cargo de interés. Complete el formulario de inscripción, elija el lugar donde desea presentar las pruebas y confirme el empleo al que se postula.

elija el lugar donde desea presentar las pruebas y confirme el empleo al que se postula. Elija el medio de pago y complete la transacción. El sistema confirmará la inscripción una vez el pago sea verificado.

El sistema confirmará la inscripción una vez el pago sea verificado. Revise su correo electrónico para recibir la confirmación del proceso.

Costos de participación y medios de pago:

El acceso al concurso implica el pago de un derecho de participación, que varía según el nivel del cargo:

Nivel asistencial y técnico: $58.400

$58.400 Nivel profesional: $87.550

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