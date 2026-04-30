CNSC reanuda concurso en UApA 2026: hay más de mil vacantes y así puede aplicar en SIMO
Cualquier ciudadano que cumpla los requisitos mínimos de estudio y experiencia establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del empleo podrá postularse en estas convocatorias.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) levantó la suspensión del proceso de selección Entidades del Orden Territorial y Unidad Administrativa Especial Alimentos para Aprender (UApA), lo que permitirá a la ciudadanía participar en la modalidad de concurso abierto por más de 1.000 vacantes en los niveles asistencial, técnico y profesional, distribuidas en 29 entidades ubicadas en los departamentos de Amazonas, Boyacá, Nariño, Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Santander, Cesar y en Bogotá D.C.
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¿Quiénes pueden inscribirse?
Cualquier ciudadano que cumpla los requisitos mínimos de estudio y experiencia establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del empleo al que desee postularse, así como los requisitos generales del Acuerdo de Convocatoria del Proceso. Esto garantiza que la selección sea meritocrática, transparente y abierta a la mayor diversidad de perfiles profesionales y técnicos del país.
¿Cómo y cuándo inscribirse?
Las inscripciones se realizarán a través del aplicativo SIMO (simo.cnsc.gov.co) entre el 5 y el 19 de mayo de 2026. Los derechos de participación tienen un valor de $87.550 para el nivel profesional y $58.400 para los niveles técnico y asistencial, y pueden pagarse por PSE, ventanilla o corresponsal bancario.
La CNSC pone a disposición de los ciudadanos tutoriales y ayudas en su portal (www.cnsc.gov.co) para acompañar el proceso de inscripción.
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Paso a paso para la inscripción:
- Ingrese a https://simo.cnsc.gov.co/
- Regístrese o inicie sesión con su usuario y contraseña.
- Acceda a la Opec y seleccione el cargo de interés.
- Complete el formulario de inscripción, elija el lugar donde desea presentar las pruebas y confirme el empleo al que se postula.
- Elija el medio de pago y complete la transacción. El sistema confirmará la inscripción una vez el pago sea verificado.
- Revise su correo electrónico para recibir la confirmación del proceso.
Costos de participación y medios de pago:
El acceso al concurso implica el pago de un derecho de participación, que varía según el nivel del cargo:
- Nivel asistencial y técnico: $58.400
- Nivel profesional: $87.550
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...