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30 abr 2026 Actualizado 23:24

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Madonna y Sabrina Carpenter lanzan su nueva colaboración “Bring Your Love”

Ambas artistas dieron un adelanto de la canción durante el segundo fin de semana de Coachella, cuando Madonna apareció como invitada sorpresa de Carpenter.

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 17: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Madonna (R) performs with Sabrina Carpenter at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 17, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella)

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 17: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Madonna (R) performs with Sabrina Carpenter at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 17, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella) / Kevin Mazur

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 17: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Madonna (R) performs with Sabrina Carpenter at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 17, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella)

Matheo

Madonna y Sabrina Carpenter lanzaron este jueves su nueva colaboración “Bring Your Love”, el primer sencillo del próximo álbum de Madonna, ‘Confessions II’.

Este nuevo sencillo tiene toques de música house y disco.

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Ambas artistas dieron un adelanto de la canción durante el segundo fin de semana de Coachella, cuando Madonna apareció como invitada sorpresa de Carpenter.

Tras interpretar su clásico éxito “Vogue”, Madonna se unió a Carpenter para estrenar “Bring Your Love” antes de cerrar la actuación con “Like a Prayer”.

El lanzamiento del nuevo disco de Madonna está previsto para el 3 de julio.

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Este álbum marca su primer larga duración en siete años y su reencuentro con Stuart Price, quien produjo originalmente ‘Confessions on a Dance Floor’.

Hace unas semanas, Madonna dio un adelanto del proyecto con el lanzamiento de la canción “I Feel So Free”.

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