Madonna y Sabrina Carpenter lanzan su nueva colaboración “Bring Your Love”

Madonna y Sabrina Carpenter lanzaron este jueves su nueva colaboración “Bring Your Love”, el primer sencillo del próximo álbum de Madonna, ‘Confessions II’.

Este nuevo sencillo tiene toques de música house y disco.

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Ambas artistas dieron un adelanto de la canción durante el segundo fin de semana de Coachella, cuando Madonna apareció como invitada sorpresa de Carpenter.

Tras interpretar su clásico éxito “Vogue”, Madonna se unió a Carpenter para estrenar “Bring Your Love” antes de cerrar la actuación con “Like a Prayer”.

El lanzamiento del nuevo disco de Madonna está previsto para el 3 de julio.

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Este álbum marca su primer larga duración en siete años y su reencuentro con Stuart Price, quien produjo originalmente ‘Confessions on a Dance Floor’.

Hace unas semanas, Madonna dio un adelanto del proyecto con el lanzamiento de la canción “I Feel So Free”.