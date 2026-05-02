Parecidos, pero distintos: estas son las diferencias entre un pato y un ganso

En todo el planeta Tierra son cientas las especies animales que desde épocas remotas han habitado cada uno de los ecosistemas.

Sin embargo, y con la evolución que cada una ha tenido, muchos animales comenzaron a parecerse, ya sea por ser de la misma familia, el mismo orden, etc.

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Ahora, en la sociedad, tras este parecido, se comenzó a usar un mismo nombre, o varios, para referirse a un mismo animal, aunque no sea correcto. Los casos más conocidos, por ejemplo, son el jaguar con el puma y el guepardo, o el cocodrilo y el caimán, que todos son animales diferentes, pero las personas piensan que se trata de una misma especie.

Pero hay otro caso, que es el que explicaremos acá: el ganso y el pato. En Caracol Radio le contamos si son el mismo animal y cuáles son las diferencias.

¿El ganso y el pato son el mismo animal?

Pues bien, la entidad Dumac, encargada de la conservación de humedales en beneficio de las aves acuáticas, explicó que estos animales son distintos, por lo que decirle pato o ganso a uno mismo, es erróneo.

Explican que no son iguales porque cada uno tiene diferencias con el otro que los hace especies distintas.

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Sin embargo, mencionaron que sí comparten un parentesco, pues hacen parte de la familia Anatidae. Ahora, hacen parte, también de una subfamilia diferente. Patos: Anatinae. Gansos: Anserinae.

¿Cuáles son las diferencias entre el ganso y el pato?

En el caso de los patos, estos animales son más pequeños. El macho y la hembra, por lo general, tienen color de plumaje diferente. Los gansos, por su parte, son más grandes y tanto la hembra como el macho tienen el mismo color de plumaje.

Otro aspecto que los diferencia también tiene que ver con las plumas. Los patos cambian el plumaje dos veces al año, mientras que los gansos lo hacen una vez al año.

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La monogamia, además, también es otro tipo de comportamiento que los hace distintos. Los patos forman parejas anuales o temporales cada año, mientras que los gansos tienen una sola pareja de por vida.

Finalmente, en el aspecto reproductivo, en los patos solo la hembra se encarga de incubar los huevos. En los gansos son hembra y macho quienes los incuban.

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