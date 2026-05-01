¿Seguirán las lluvias? Pronóstico del IDEAM del 1, 2 y 3 de mayo: Clima en Bogotá y más ciudades

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para el primer fin de semana de mayo de 2026, en el que se prevén lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del país, especialmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.

El Ideam recomienda a la ciudadanía estar atenta a posibles crecientes súbitas, deslizamientos de tierra e inundaciones, especialmente en zonas de ladera y cercanas a ríos. Conozca aquí cómo estará el clima para el primer fin de semana de mayo:

Pronóstico del clima, viernes 1 de mayo

Para el viernes se pronostican lluvias moderadas a fuertes con probabilidad de tormentas aisladas en amplios sectores del territorio nacional.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el suroccidente de la región Pacífica, afectando principalmente a Nariño, Cauca, Chocó y zonas del Valle del Cauca.

En la región Andina se esperan lluvias frecuentes y localmente intensas en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, con mayor incidencia en zonas montañosas.

La región Amazónica también registrará lluvias moderadas a fuertes, especialmente en Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En el Caribe se prevén lluvias dispersas en Bolívar, Cesar y Córdoba, mientras que en el norte predominarán condiciones más secas. En la Orinoquía habrá lluvias aisladas, y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará el tiempo seco.

Clima sábado 2 de mayo:

El sábado persistirá la inestabilidad atmosférica con lluvias moderadas y probabilidad de tormentas eléctricas aisladas en gran parte del país.

La región Pacífica seguirá concentrando los mayores acumulados, especialmente en Nariño, Cauca y el centro y sur del Chocó, así como en el sur y oriente del Valle del Cauca.

En la región Andina se mantendrán lluvias frecuentes en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y Santanderes, con mayor intensidad en áreas montañosas.

La Amazonía continuará con lluvias moderadas a fuertes en Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En la región Caribe persistirán lluvias dispersas en sectores del centro y sur, mientras que la Orinoquía tendrá precipitaciones aisladas sin acumulados significativos. El archipiélago de San Andrés mantendrá condiciones secas.

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Pronóstico del clima, domingo 3 de mayo

Para el domingo se prevén lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del país, con una leve disminución en la Orinoquía y el sur de la región Andina.

Las precipitaciones se concentrarán en la región Andina, el occidente y sur de la Amazonía y sectores del Caribe central.

En la región Pacífica se esperan lluvias moderadas a localmente fuertes en el centro y sur del Chocó, Cauca y Nariño, con acumulados importantes en zonas cercanas al litoral.

La región Andina mantendrá lluvias persistentes en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, principalmente en áreas montañosas.

En la Amazonía continuarán las lluvias moderadas, con mayor intensidad en Caquetá y Putumayo.

En el Caribe se registrarán lluvias moderadas en Bolívar, Cesar y Magdalena, mientras que en la Orinoquía habrá precipitaciones dispersas. San Andrés y Providencia seguirán con condiciones secas.