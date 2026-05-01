Medellín vence con lo justo a Cusco y sueña en Copa Libertadores: así quedó en tabla de posiciones

Un respiro para los equipos colombianos en torneos internacionales. En la noche de este jueves 30 de abril, el Independiente Medellín venció agónicamente por 1-0 al Cusco peruano en el Atanasio Girardot, resultado que deja al Poderoso con vida.

REVIVA ACÁ EL DUELO ENTRE MEDELLÍN Y CUSCO EN LA COPA LIBERTADORES

Flojísima actuación el rojo antioqueño en condición de local, teniendo en cuenta que generó poco más de tres oportunidades de gol en casi la totalidad del encuentro, pero ninguna con absoluta claridad. Incluso, frente a la pobreza del rendimiento, la afición explotó con cánticos y silbidos en contra de sus jugadores.

Ahora bien, el tanto definitivo llegó al minuto 87, cuando la tensión estaba en su máxima expresión. Desborde brillante por izquierda de John Montaño y centro rasante que en el segundo palo definió a la perfección Francisco Fydriszewski.

Se trata de un resultado esperanzador para el DIM, entendiendo que se puso como escolta de los líderes y con ello se juega una verdadera final en la próxima jornada, dado que recibe al Flamengo de Jorge Carrascal.

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Así pues, las cuentas son claras: ganar en casa frente a los brasileños o dedicarse en las últimas dos fechas a pelear por el cupo a Sudamericana...

Tabla del posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores

Pos. Equipo Ptos. Dif. PJ 1. Flamengo 7 +5 3 2. Estudiantes de La Plata 5 +1 3 3. Independiente Medellín 4 -2 3 4. Cusco 0 -4 3

***Los primeros dos equipos de cada grupo se clasifican a los octavos de final de la Libertadores, mientras que el tercer posicionado avanza a los play-offs de la Sudamericana.

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Fecha 4

Independiente Medellín volverá a la competencia internacional el próximo jueves 7 de mayo, cuando reciba en el Atanasio Girardot al Flamengo. Un día antes, Cusco recibirá en territorio peruano a Estudiantes de La Plata.

Miércoles 6 de mayo

[5PM] Cusco Vs. Estudiantes

Jueves 7 de mayo

[7:30PM] Independiente Medellín Vs. Flamengo

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