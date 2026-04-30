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30 abr 2026 Actualizado 23:22

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Selección Colombia

Colombia goleó a Bolivia y así quedó en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-17

La Selección está cada cez más cerca de la clasificación al Mundial de la categoría.

Colombia goleó a Bolivia y así quedó en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-17 / FCF

Colombia goleó a Bolivia y así quedó en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-17 / FCF

Colombia goleó a Bolivia y así quedó en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-17 / FCF

¡Triunfazo de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-17! En la tarde de este jueves 30 de abril, el cuadro nacional consiguió su primera victoria del certamen, luego de golear 3-0 a Bolivia en la cuarta jornada del Grupo A.

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Las dirigidas por Carlos Paniagua se agigantaron frente al rival más débil del grupo y lograron imponerse con anotaciones de Andrea Rodríguez (5′), autogol de Torrico (43′) y Maura Henao (68′).

Por fin suma de a tres el cuadro nacional, que venía de dos igualdades consecutivas. Asimismo, este resultado le permite meterse en los primeros puestos de la tabla y con ello se ilusiona con la clasificación al Mundial de la categoría, el cual se llevará a cabo este mismo año en Marruecos.

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Tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-17

Pos.SelecciónPuntosDiferenciaPartidos
1.Argentina7+53
2.Colombia5+33
3.Chile4+72
4.Paraguay3-12
5.Bolivia0-144

***Las tres primeras selecciones de cada grupo se clasifican a la fase final del certamen, en donde habrá duelos de eliminación directa para determinar a las cuatro clasificadas para el Mundial Femenino Sub-17 2026.

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Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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