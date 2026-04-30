Colombia goleó a Bolivia y así quedó en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-17
La Selección está cada cez más cerca de la clasificación al Mundial de la categoría.
¡Triunfazo de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-17! En la tarde de este jueves 30 de abril, el cuadro nacional consiguió su primera victoria del certamen, luego de golear 3-0 a Bolivia en la cuarta jornada del Grupo A.
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Las dirigidas por Carlos Paniagua se agigantaron frente al rival más débil del grupo y lograron imponerse con anotaciones de Andrea Rodríguez (5′), autogol de Torrico (43′) y Maura Henao (68′).
Por fin suma de a tres el cuadro nacional, que venía de dos igualdades consecutivas. Asimismo, este resultado le permite meterse en los primeros puestos de la tabla y con ello se ilusiona con la clasificación al Mundial de la categoría, el cual se llevará a cabo este mismo año en Marruecos.
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Tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-17
|Pos.
|Selección
|Puntos
|Diferencia
|Partidos
|1.
|Argentina
|7
|+5
|3
|2.
|Colombia
|5
|+3
|3
|3.
|Chile
|4
|+7
|2
|4.
|Paraguay
|3
|-1
|2
|5.
|Bolivia
|0
|-14
|4
***Las tres primeras selecciones de cada grupo se clasifican a la fase final del certamen, en donde habrá duelos de eliminación directa para determinar a las cuatro clasificadas para el Mundial Femenino Sub-17 2026.
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...