América pierde en casa de Tigre: así queda la tabla de posiciones del Grupo A por Copa Sudamericana / @AmericadeCali

¡Amarga jornada internacional para el América de Cali! En la noche de este jueves 30 de abril, el cuadro escarlata cayó 2-0 en su visita a Tigre de Argentina y con ello complicó su panorama en la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026.

Martín Garay e Ignacio Russo le pusieron fin a una racha del Matador de doce partidos sin ganar. Asimismo, tras este resultado, y a la espera más tarde del juego entre Macará y Alianza Atlético, se generó un triple empate con cuatro unidades entre Tigre, Macará y América, mientras que el equipo peruano suma una unidad.

REVIVA ACÁ EL DUELO ENTRE TIGRE Y AMÉRICA POR COPA SUDAMERICANA

Tigre 2-0 América

Tigre salió desde el primer minuto con vocación ofensiva y antes del cuarto de hora logró ponerse en ventaja con una buena jugada de Santiago López que llegó hasta el fondo y tiró un centro para que Garay empujara el balón a la red.

El equipo dirigido por Diego Dabove no detuvo su presión y a los 28 minutos aumentó la ventaja tras un tiro de esquina ejecutado por Ramón Arias para que Russo anotara el segundo gol.

En el complemento, el conjunto colombiano fue un poco más intenso pero no logró vulnerar la portería defendida por Felipe Zenobbio y Tigre logró quedarse con un triunfo clave.

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Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Sudamericana

Pos. Equipo Puntos Dif. PJ 1. Tigre 4 +1 3 2. Macará 4 +1 2 3. América 4 -1 3 4. Alianza Atlético 1 -1 2

***El primer clasificado de cada grupo avanza directamente a los octavos de final de la Copa, mientras que el segundo disputará los play-offs frente a un tercero de la Libertadores.

Fecha 4

América de Cali volverá a la competencia internacional el próximo miércoles 6 de mayo, cuandovisite en el Estadio Miguel Grau a Alianza Atlético. Ese mismo día, Macará recibirá en territorio ecuatoriano a Tigre.

Miércoles 6 de mayo

[7PM] Macará Vs. Tigre

[9PM] América de Cali Vs. Alianza Atlético

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