🔴EN VIVO Medellín vs. Cusco: por los tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín enfrenta un partido determinante en la Copa Libertadores cuando reciba a Cusco FC, en un duelo que puede marcar su futuro en el torneo. El conjunto antioqueño no ha logrado ganar en sus dos primeras salidas del grupo (un empate y una derrota), incluyendo una dura caída ante Flamengo, por lo que sumar de a tres en casa se vuelve una obligación si quiere mantenerse en la pelea por un cupo a los octavos de final.

A pesar del complicado panorama internacional, el equipo ‘Poderoso’ llega con confianza gracias a su buen momento en la liga colombiana, donde acumula tres victorias consecutivas. Esa racha lo mantiene con opciones de clasificar a los cuadrangulares, pero también evidencia la exigencia del calendario, teniendo que responder en dos frentes en muy pocos días. La clave estará en trasladar ese buen rendimiento local al escenario continental.

Por su parte, Cusco tampoco vive su mejor presente en el torneo. El equipo peruano ha perdido sus dos primeros encuentros en la fase de grupos y viene de una goleada muy dura en su liga, aunque logró recomponerse con dos triunfos consecutivos como local. Sin embargo, su rendimiento fuera de casa genera dudas, con varias derrotas recientes en condición de visitante. Medellín intentará aprovechar ese contexto para imponer condiciones y conseguir un triunfo que lo mantenga con vida en la competencia.

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