En Pereira, se están instalando cámaras de fotodetección para frenar invasión del carril de Megabús

Pereira

La medida, liderada por el Instituto de Movilidad de Pereira, busca reducir las infracciones y los accidentes de tránsito que se registran con frecuencia en estos espacios, especialmente por el ingreso indebido de vehículos particulares y motocicletas.

De acuerdo con Julián Buitrago, director del Instituto de Movilidad de Pereira, las cámaras estarán ubicadas en puntos estratégicos de alta circulación, entre ellos la avenida 30 de agosto, la avenida Ferrocarril, antes del acceso al viaducto César Gaviria Trujillo y las carreras séptima, octava y décima, zonas donde se ha identificado mayor reincidencia en este tipo de conductas.

“Estamos instalando unas cámaras que detectarán la invasión del carril exclusivo y llegarán fotocomparendos a los ciudadanos que se metan al carril que no pueden usar. En principio, esta infraestructura se está instalando para el carril exclusivo del Megabús, pero más adelante empezaremos a tener cámaras alrededor de la ciudad para detectar el SOAT y la Técnico Mecánica vencida”, señaló el director de movilidad.

El proceso comenzará con una fase de prueba piloto, que se espera esté en marcha antes de finalizar el primer semestre del año. Posteriormente, se desarrollarán jornadas pedagógicas dirigidas a los conductores, con el fin de generar conciencia sobre el uso adecuado de los carriles exclusivos.

Foto: Caracol Radio Ampliar Foto: Caracol Radio Cerrar

Una vez culminadas estas etapas, las cámaras entrarán en operación plena y permitirán la imposición de comparendos automáticos a quienes incumplan la norma, mediante la captación de imágenes que evidencien la infracción.

Desde el Instituto de Movilidad se explicó que una de las principales causas de siniestros en estos corredores es la invasión indebida, por lo que esta estrategia busca garantizar la movilidad del sistema Megabús y proteger la vida de los usuarios y demás actores viales.

Lea también: Anuncian nuevos cierres y desvíos viales en el sector de Corales en Pereira por avance de obras

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la señalización y las normas de tránsito, recordando que el carril exclusivo está destinado únicamente para la operación del sistema de transporte masivo.