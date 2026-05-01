JetSMART llega a Santander con nueva ruta Bucaramanga–Bogotá desde junio

La aerolínea de bajo costo JetSMART anunció su llegada a Santander con el lanzamiento de una nueva ruta entre Bucaramanga y Bogotá. De esta manera amplía la oferta aérea en el nororiente del país.

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La conexión comenzará a operar el próximo 2 de junio con 14 frecuencias semanales y una oferta superior a las 5.200 sillas. Los tiquetes estarán disponibles desde 130.800 pesos por trayecto, con impuestos incluidos.

Esta nueva ruta permitirá:

Conectar de forma directa a Bucaramanga con Bogotá

Facilitar la movilidad hacia otras ciudades como Cali, Cartagena, Santa Marta, Medellín, Barranquilla, Pereira y San Andrés.

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“Bucaramanga es una ciudad estratégica para nuestra red y un claro ejemplo del potencial que tienen las regiones cuando se integran a una oferta aérea más competitiva”, señaló Marío García, country manager de JetSMART en Colombia.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que la llegada de la aerolínea fortalece la economía local y amplía las opciones para viajeros y turistas.

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La operación hace parte de la estrategia de expansión de la compañía en Colombia. Pues ya conecta 11 destinos nacionales y seis internacionales.

Con esta nueva ruta, Santander suma una alternativa de bajo costo que busca dinamizar el turismo, los viajes corporativos y la conectividad regional.