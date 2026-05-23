Convocan plantón en Bucaramanga tras presunta agresión policial a una mujer trans

XV edición de la marcha LGBTIQ+ del Sur. (Imagen de referencia: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images. / Cristian Bayona

Una denuncia por presunta agresión contra una mujer trans dentro del CAI del Parque Centenario, en Bucaramanga, generó rechazo en redes sociales. Por esta razón, Colectivos y organizaciones LGBTIQ+ de la ciudad convocaron un plantón tras conocerse los hechos.

El caso comenzó a circular luego de que se difundieran videos y denuncias ciudadanas que evidenciarían una presunta agresión por parte de un uniformado durante un procedimiento policial.

Tras conocerse videos y denuncias ciudadanas sobre lo ocurrido, colectivos y organizaciones LGBTIQ+ convocaron un plantón este sábado a las 3:30 p.m. frente al CAI para exigir justicia y rechazar presuntos casos de violencia policial contra personas trans.

De acuerdo con las denuncias conocidas, la mujer trans habría sido golpeada dentro de las instalaciones del CAI. Colectivos pidieron transparencia en las investigaciones y sanciones si se comprueba un uso excesivo de la fuerza.

Frente a la polémica, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Héctor García, confirmó que ya fue recibida una queja formal para adelantar las actuaciones investigativas correspondientes.

“La Policía Nacional recibió una queja formal para adelantar las actuaciones investigativas correspondientes con el fin de verificar circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas a este caso”, señaló el oficial.