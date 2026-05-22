Aprueban descuentos de hasta el 85 % en impuesto vehicular en Santander

Si usted tiene deudas pendientes por impuesto vehicular en Santander, podrá pagar con descuentos de hasta el 85 % en intereses y sanciones.

La Asamblea de Santander aprobó este viernes 22 de mayo los alivios tributarios que buscan facilitar el pago a miles de propietarios de vehículos que tienen mora en este impuesto.

En otras palabras, quienes deban plata por impuesto vehicular no tendrán que asumir completos los intereses y multas acumuladas, siempre y cuando se pongan al día dentro de las fechas establecidas.

Los alivios comenzarán a aplicarse desde el primero de junio.

Los descuentos quedaron así:

85 % de descuento en intereses y sanciones hasta el 30 de septiembre de 2026.

70 % de descuento hasta el 30 de noviembre de 2026.

50 % de descuento hasta el 30 de diciembre de 2026.

Según explicó Diana María Durán Villar, secretaria de Hacienda de Santander, la medida beneficiará a más de 200 mil propietarios de vehículos en el departamento.

“Esta importante iniciativa busca beneficiar a más de 200.000 propietarios de vehículos que presentan mora en el pago del impuesto vehicular, brindándoles una nueva oportunidad para normalizar su situación tributaria”, señaló la funcionaria.

Según la Gobernación, la idea es que los recursos recaudados serán destinados a programas de seguridad, infraestructura vial y atención de emergencias en Santander.