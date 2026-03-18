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18 mar 2026 Actualizado 20:25

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Bucaramanga suma vuelos con Medellín y se prepara para conexiones con Cartagena y Barranquilla

Las rutas hacia Cartagena y Barranquilla comenzarán a operar en los próximos días con varias frecuencias a la semana

Bucaramanga

Desde esta semana, viajar desde Bucaramanga a Medellín ya no requiere escalas. La nueva ruta directa empezó a operar el pasado lunes 16 de marzo y en los próximos días se sumarán conexiones hacia Cartagena y Barranquilla.

La ruta con Medellín tendrá tres frecuencias a la semana: lunes, miércoles y viernes, conviertiendose en una buena opción para quienes viajan por turismo, trabajo o estudio.

A esa conexión se le suman dos más en la Costa Caribe.

  • Cartagena: inicia operación el 20 de marzo
  • Barranquilla: inicia operación el 24 de marzo
  • Ambas rutas tendrán varias frecuencias semanales

Contexto: Comienza a operar la nueva ruta aérea directa entre Bucaramanga y Medellín

Detrás de estas nuevas rutas hay una demanda que viene creciendo. Solo en 2025, más de 80 mil pasajeros se movilizaron en vuelos operados desde y hacia Bucaramanga, con ocupaciones superiores al 90 %.

“Con esta expansión, Bucaramanga se consolida como una ciudad estratégica dentro de nuestra red”, señaló Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.

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El primer vuelo entre Medellín y Bucaramanga ya dejó una señal de lo que puede venir: más de 140 turistas llegaron a la ciudad en esa ruta durante su arranque.

Con estas nuevas conexiones, Bucaramanga gana más rutas directas y se vuelve una ciudad más fácil de conectar con otras regiones del país.

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