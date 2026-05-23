Invías aclara que el puente peatonal que colapsó en Girón no estaba a cargo de la entidad

Invías aseguró que el puente peatonal que colapsó en el anillo vial entre Girón y Floridablanca no estaba bajo responsabilidad de la entidad y que su mantenimiento le correspondía al municipio de Girón.

La aclaración se conoció después del accidente ocurrido el pasado 19 de mayo, cuando una tractomula chocó contra la estructura y provocó el desplome parcial del puente. El hecho dejó una persona muerta y otras tres heridas.

Contexto: Sentencia advertía fallas en puente peatonal que colapsó en Girón tras el choque de una tractomula

Según explicó Invías, el puente no hacía parte de la infraestructura entregada a la entidad dentro del corredor vial. Sin embargo, confirmó que sí realizó labores de remoción de escombros, limpieza y habilitación de la vía tras la emergencia.

La respuesta se da luego de que saliera una sentencia del Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga que desde el año 2020 advertía daños y problemas de seguridad en el puente peatonal.

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En la acción popular presentada por un ciudadano se denunciaban fallas en pisos, accesos, barandas y falta de mantenimiento durante varios años.

Aunque en ese tiempo se realizaron algunas adecuaciones de pintura, iluminación y accesibilidad, el fallo judicial advertía que esas intervenciones no solucionaban el problema estructural del puente.

El alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, recordó en Caracol Radio la existencia del fallo judicial y cuestionó la falta de intervención integral sobre la estructura. “Hay un fallo del Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga donde se conminaba a Invías a hacer todas las reparaciones de ese puente por algunos hechos que se percibían allí”, afirmó el mandatario.

El alcalde también hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Invías para que se adelanten intervenciones urgentes no solo en este punto del anillo vial, sino en otros puentes peatonales y sectores críticos de este corredor vial metropolitano.

“Esperamos que no se tenga que seguir viendo esto, sino que se haga lo propio, porque deben hacerse las gestiones internas desde Invías para poder cumplir con el mantenimiento de esta vía”, agregó.