Wingo regresa a Santander con nuevas rutas aéreas

Bucaramanga

Santander se prepara para recibir a la aerolínea Wingo, que anunciará su regreso al departamento y la apertura de nuevas rutas aéreas que fortalecerán la conectividad regional y el desarrollo económico del nororiente colombiano, según anunció la Alcaldía de Bucaramanga.

Bajo el lema “El cielo de Santander se pintará de morado”, la aerolínea y las autoridades locales convocaron a una rueda de prensa que se realizará el próximo 22 de enero de 2026, a partir de las 8:30 de la mañana, en la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Durante el encuentro, Wingo dará a conocer los detalles de las rutas que operará desde Santander, “una noticia que representa una oportunidad para el turismo, el comercio y la movilidad de los santandereanos, al ampliar la oferta aérea”, confirman las entidades gubernamentales.

El anuncio contará con el respaldo de entidades como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Destino Santander, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga y Aeropuertos del Oriente, en una articulación institucional para consolidar a la región como un destino competitivo y mejor conectado.

La llegada de Wingo marcaría un nuevo impulso para el sector aéreo en Santander, que busca seguir creciendo y posicionándose como un punto estratégico para el transporte de pasajeros en Colombia, impulsando el turismo regional.