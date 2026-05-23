Santander instalará biometría facial en más de 120 puestos de votación

La Registraduría Nacional confirmó que 124 puestos de votación en Santander contarán con sistemas de biometría facial y dactilar para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La medida busca evitar suplantaciones, reforzar los controles de identificación y garantizar mayor transparencia durante las votaciones.

Según explicó Luis Felipe Cifuentes, delegado departamental de la Registraduría, los dispositivos estarán instalados principalmente en Bucaramanga, su área metropolitana y Barrancabermeja.

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“Va a haber biometría en Bucaramanga, su área metropolitana y Barrancabermeja. La biometría dactilar estará en las mesas y la facial será la que se haga en el ingreso de los puestos de votación”, señaló el funcionario.

La Registraduría también explicó que la biometría facial se realizará al ingreso de algunos puestos de votación, mientras que la verificación dactilar estará ubicada directamente en las mesas electorales.

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La Registraduría también confirmó que para las elecciones fueron habilitados:

825 puestos de votación fueron habilitados en Santander para las elecciones del 31 de mayo.

470 puestos estarán ubicados en zonas rurales.

346 funcionarán en cascos urbanos.

9 estarán habilitados en instituciones penitenciarias.

Frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, la Registraduría aseguró que los riesgos electorales han sido revisados en los comités de seguimiento y que, hasta el momento, existen garantías para el normal desarrollo de las elecciones en Santander.