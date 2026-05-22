Intervendrán más de 31 mil metros cuadrados de vías en Bucaramanga

Más de 31 mil metros cuadrados de vías serán intervenidos en Bucaramanga en medio de los problemas de huecos y deterioro que presentan varios corredores principales de la ciudad.

Las obras estarán concentradas en sectores de alto flujo vehicular como la carrera 27, la carrera 17, la calle 45, la calle 36, la avenida Quebradaseca y la avenida González Valencia.

Según informó la Secretaría de Infraestructura, en estas zonas fueron identificados daños como grietas, hundimientos y desprendimiento del pavimento, afectaciones que actualmente complican la movilidad diaria de conductores y motociclistas.

“Vamos a intervenir puntos estratégicos de la ciudad como la carrera 27, la carrera 17, la calle 45, la calle 36, la avenida Quebradaseca y la avenida González Valencia”, explicó Carlos Javier Méndez, secretario de Infraestructura.

La idea es que con estas intervenciones se mejoren las condiciones de movilidad en varios corredores afectados por huecos y daños en la vía.