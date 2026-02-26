JetSmart aterriza en Bucaramanga con 14 vuelos semanales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La aerolínea JetSmart comenzará a operar en Bucaramanga con 14 vuelos semanales en la ruta hacia Bogotá, según confirmó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

La nueva operación se realizará desde el Aeropuerto Internacional Palonegro y hace parte de la estrategia de la administración municipal para fortalecer la conectividad aérea de la ciudad y su área metropolitana.

Lea también: Tránsito de Bucaramanga no hará operativos tras suspensión de la restricción de circulación de motos

De acuerdo con el anuncio, la aerolínea operará dos vuelos diarios entre Bucaramanga y la capital del país, lo que permitirá ampliar la oferta de sillas, mejorar los horarios de conexión y generar mayor competitividad en tarifas.

“Grandes noticias para nuestra ciudad en materia de conectividad aérea. Llega JetSmart conectando a la capital del país con dos frecuencias diarias y 14 frecuencias semanales. Esto fortalece y dinamiza la economía, genera oportunidades para el turismo, la gastronomía y la hotelería. Queremos que Bucaramanga esté en el epicentro de los grandes eventos”, afirmó el alcalde.

Le recomendamos: Procuraduría descarta riesgo electoral en Santander

La administración proyecta que en 2026 la ciudad será sede de más de 300 eventos, por lo que el aumento en la oferta aérea será clave para el sector turístico y empresarial.

En las próximas semanas se anunciarán las fechas exactas de inicio de operación, así como los horarios y demás detalles comerciales. Además, se realizarán jornadas informativas con gremios turísticos, cámaras de comercio y agencias de viajes para potenciar el impacto de esta nueva conexión aérea.