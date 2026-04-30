¿Decisiones certeras en Junior? Reunión de Alfredo Arias con Fuad Char, tras caída en Libertadores

Un video que comenzó a circular en las últimas horas encendió aún más el ambiente alrededor de Alfredo Arias y Junior de Barranquilla. En las imágenes se observa al entrenador uruguayo saliendo de la residencia de Fuad Char, justo después de la dura derrota 2-0 frente a Sporting Cristal en la Copa Libertadores, resultado que dejó al equipo en una posición crítica dentro del grupo.

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Al ser abordado por un periodista que lo grababa, Arias fue tajante y visiblemente incómodo: “No te hablo ni loco”, respondió, para luego añadir que cualquier declaración la daría en rueda de prensa. Su reacción no hizo más que aumentar la incertidumbre sobre lo que se discutió en ese encuentro privado, en un momento donde los resultados no acompañan y las decisiones parecen urgentes.

El partido ante el equipo peruano ya había dejado señales preocupantes. A los 20 minutos, el Junior sufrió la expulsión de Jermein Peña, quien vio la tarjeta roja directa tras un codazo sobre Miguel Araujo en una acción que generó críticas por su imprudencia. Con un hombre menos durante gran parte del compromiso, el equipo barranquillero no logró recomponerse y terminó cediendo puntos clave.

La dolorosa derrota, el error disciplinario y ahora la reunión fuera de los canales habituales alimenta todo tipo de versiones: desde un posible ultimátum al proceso de Arias, hasta decisiones internas relacionadas con el plantel, incluyendo el futuro inmediato de Peña. Sin embargo, hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales que aclaren la situación.

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