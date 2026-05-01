“Es un partido malo… no supimos competir”: David González tras la caída del América

La derrota del América de Cali por 2-0 frente a Tigre en territorio argentino dejó más que preocupación en el entorno escarlata. Finalizado el compromiso, el director técnico David González no ocultó su inconformidad y ofreció una rueda de prensa cargada de autocrítica, en la que calificó el rendimiento de su equipo sin rodeos.

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“Es un partido malo”, sentenció de entrada el entrenador, dejando claro que el equipo nunca logró meterse en la dinámica del compromiso. Sus palabras reflejaron un análisis crudo de lo sucedido: “Definitivamente Tigre se vio a una o dos velocidades por encima nuestro en todo momento”.

Uno de los puntos más sensibles para González fue la falta de respuesta competitiva de su equipo en un escenario internacional. “No supimos competir de la manera que teníamos que competir en este tipo de partidos, en este tipo de competencias”, afirmó, evidenciando que el problema fue más allá de lo táctico o técnico.

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Además, el técnico reconoció que el rival, pese a no generar un volumen alto de juego ofensivo, fue efectivo: “Tuvo las dos ocasiones de los dos goles y después no tuvo absolutamente nada más, y aun así nosotros tampoco pudimos fabricar nada de peligro”. Esta declaración deja ver la falta de profundidad ofensiva del América, que nunca inquietó realmente al equipo argentino.

González también hizo énfasis en la exigencia del contexto internacional, especialmente enfrentando equipos argentinos: “Este es el ritmo del fútbol internacional, este es el ritmo sobre todo del fútbol argentino… siempre los equipos argentinos van a competir y van a hacerte ver mal si no igualas esa competencia”.

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En medio del análisis, el entrenador tuvo un mensaje directo para la hinchada que acompañó al equipo: “A la gente que viajó y nos acompañó de forma masiva, pedirle disculpas, es lo único que tenemos”. Un gesto que evidencia el golpe anímico que significó la derrota.