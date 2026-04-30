🔴EN VIVO Tigre vs. América: con la mira en el liderato del grupo en la Copa Sudamericana

América de Cali afronta un reto importante este jueves 30 de abril, cuando visite a Club Atlético Tigre por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por David González llega con la necesidad de sumar una victoria que le permita mantenerse en lo más alto del Grupo A, donde comparte el liderato con Macará, ambos con cuatro unidades. El compromiso se disputará en el estadio José Dellagiovanna, un escenario que exigirá máxima concentración.

El presente inmediato del cuadro vallecaucano genera presión. La reciente derrota en el clásico ante Deportivo Cali dejó sensaciones encontradas y obliga a una reacción rápida en el ámbito internacional. A pesar de ese tropiezo, América ha mostrado argumentos en la Sudamericana y sabe que un triunfo en territorio argentino puede consolidar su buen inicio y darle margen en la tabla.

Del otro lado, Tigre atraviesa un momento irregular que lo tiene contra las cuerdas en el grupo. El equipo argentino suma apenas un punto en dos partidos y necesita hacerse fuerte en casa para no quedar rezagado. Esa urgencia lo convierte en un rival incómodo, que saldrá a proponer desde el inicio. El duelo, programado para las 7:00 p.m., será determinante para empezar a definir el rumbo del grupo.

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