EN VIVO 🔴 Movilizaciones HOY en Colombia: marchas en Bogotá y principales ciudades este 1 de mayo

Este viernes, 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajo, donde tradicionalmente miles de personas salen a las calles a marchar y manifestarse para defender los derechos de los trabajadores.

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En Bogotá, se tienen previstas protestas, plantones y eventos culturales en varios puntos de la ciudad como la Plaza de Bolívar, la Carrera Séptima sobre el Parque Nacional, y localidades como Suba, Fontibón y Rafael Uribe Uribe.

Vea a continuación todos los detalles del transcurso de las movilizaciones en el Día del Trabajo:

Hay nuevos mensajes Marchas en Medellín En la capital de Antioquia el punto de encuentro será el Parque de las Luces, de donde se espera que la marcha se desplaza a partir de las 9:00 a.m. con la participación del presidente Gustavo Petro. La llegada será en el sector de La Alpujarra, en la avenida San Juan, sobre las 12:30 del mediodía, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Trabajo. Felipe Lara Movilizaciones en Cartagena En Cartagena el punto de encuentro será el Coliseo de Combates a las 8 de la mañana. Los manifestantes tomarán la avenida Pedro de Heredia en el sector de Cuatro Vientos, pasando la avenida El Consulado hasta el estadio de softbol Nuevo Bosque. Felipe Lara Plantones en Barranquilla En Barranquilla, los manifestantes han convenido llevar a cabo movilizaciones en el suroccidente de la ciudad con la entrada del barrio El Bosque como punto de concentración. El recorrido será por la vía La Cordialidad hasta la carrera 21 con varias paradas en las que intervendrán líderes sindicales. Felipe Lara Movilizaciones en Cali En la capital del Valle del Cauca, varias organizaciones han convocado una movilización para el Primero de Mayo, la cual tiene previsto salir desde el hotel La Luna, a partir de las 8:00 de la mañana. Felipe Lara Puntos de concentración y de movilizaciones en Bogotá - Embajada de Palestina en la calle 45 con carrera 14: inicio 7:00 de la mañana - Calle 18 con Carrera Séptima: inicio 7:00 de la mañana - Parque de la Mina en la carrera Octava Este con calle Tercera Bis: inicio 8:00 de la mañana. - Barrio La Perseverancia: inicio 8:00 de la mañana. - Avenida Primero de Mayo con carrera 19: inicio 8:30 de la mañana - Parque Nacional y Carrera Séptima: inicio 9:00 de la mañana - Plazoleta de Las Nieves en la carrera Séptima con calle 20: inicio 9:00 de la mañana Felipe Lara Presidente Gustavo Petro anticipó que en el Día del Trabajo convocará la Asamblea Constituyente Felipe Lara

Puntos de concentración y de movilizaciones en Bogotá:

Embajada de Palestina en la calle 45 con carrera 14: inicio 7:00 de la mañana

Calle 18 con Carrera Séptima: inicio 7:00 de la mañana

Parque de la Mina en la carrera Octava Este con calle Tercera Bis: inicio 8:00 de la mañana.

Barrio La Perseverancia: inicio 8:00 de la mañana.

Avenida Primero de Mayo con carrera 19: inicio 8:30 de la mañana

Parque Nacional y Carrera Séptima: inicio 9:00 de la mañana

Plazoleta de Las Nieves en la carrera Séptima con calle 20: inicio 9:00 de la mañana

Calle 27 Sur con carrera Décima: inicio 9:00 de la mañana

Planetario de Bogotá: inicio 9:00 de la mañana

Hotel Movich, entrada al Aeropuerto Internacional El Dorado en la calle 26 con carrera 113: inicio 10:00 de la mañana

Parque La Consolación en la carrera 73A com calle 67A

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre el Día del Trabajo?

El presidente Gustavo Petro aseguró que este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, convocará a la Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta que ha marcado parte de su gobierno.

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¿Qué significa la convocatoria a la Constituyente?

Desde diciembre de 2025, iniciaron con la inscripción de firmas para la propuesta de una constituyente.

Este grupo tendría la tarea de recolectar la cantidad de firmas equivalentes al 5% del censo electoral vigente, es decir aproximadamente, más de 2 millones de firmas válidas.

Durante su intervención, el presidente habló de firmas y de dejarlas estipuladas para dejar en firme el llamado a una constituyente. Por lo cual, probablemente por este lado podría venir el asunto.