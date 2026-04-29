Movilizaciones del 1 de mayo, salud y bono pensional temas centrales del consejo de ministros

El presidente Gustavo Petro confirmó que encabezará la marcha del Día del Trabajo el 1 de mayo de 2026 en Medellín, acompañado por sectores sindicales y trabajadores.

La concentración principal será a las 12:30 p.m. en la avenida San Juan, cerca de La Alpujarra, enfocándose en la defensa de sus reformas sociales y promover la Asamblea Nacional Constituyente.

SALUD

Durante el Consejo de ministros, el Presidente Gustavo Petro volvió a referirse sobre liquidar las EPS intervenidas, y aseguró que eso podría significar impedir el pago de sus obligaciones con hospitales y clínicas. En ese sentido, propuso quitarles las licencias para que la responsabilidad sea sostenida en los propietarios.

“Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas que tienen con el sistema hospitalario y clínico del país. Por eso he propuesto quitar las licencias porque así se mantiene la deuda de los propietarios de las EPS y debe ser pagada”, afirmó el presidente Petro.

La propuesta fue apoyada por el director de la Adres, Félix León Martínez, quien a renglón seguido advirtió que si las EPS no aceptan dicha propuesta, estas se autoliquidarán. Asimismo, cuestionó los fallos de la justicia sobre ordenar devolver el control de las EPS a sus dueños y accionistas.

“Uno se pregunta quienes son los dueños de una empresa que tiene patrimonio negativo, cuales son los accionistas que no tienen capital. Solo manejan recursos públicos sin un peso propio y la ley les da autorización para seguir manejando recursos públicos de por vida”, se cuestionó el director Martínez.

BONO PENSIONAL

El presidente Gustavo Petro, reconoció que existen fallas en la entrega y en la comunicación del bono pensional dirigido a adultos mayores en situación de pobreza, planteando la necesidad de instrumentos más efectivos para llegar a esta población vulnerable.

El jefe de Estado reconoció que persisten fallas en los listados de beneficiarios y en los mecanismos de inscripción.

“Encuentro muchos ancianos y ancianas que no les llega el bono. Entonces, el listado no está bien hecho. Hay gente sin inscribirse, falta de comunicación con la gente pobre”, afirmó Petro durante la reunión ministerial.