Marchas 1 de mayo, Día del Trabajo en Colombia 2026: puntos de encuentro, HORA y recorrido. Getty Images / Anadolu

Este viernes primero de mayo de 2026, como es habitual, se vivirá una nueva jornada de movilizaciones en toda Colombia, con ocasión del Día Internacional de los Trabajadores.

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Las organizaciones sociales, sindicatos y grupos políticos afines a los derechos de los trabajadores y la clase obrera lideran las marchas, en las cuales también se espera que dichas colectividades muestren su respaldo a las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro.

El mismo presidente invitó a los trabajadores a movilizarse y confirmó en el último consejo de ministros que se sumará a las manifestaciones, esta vez desde la ciudad de Medellín.

¿Cuáles son los puntos de encuentro y horarios de las marchas?

Conozca a continuación los diferentes puntos de encuentro y horarios de movilización que han dispuesto las organizaciones en las principales capitales del país para el Día de los Trabajadores:

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Bogotá

En la capital del país, varias organizaciones sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) tienen previsto como punto de encuentro el Parque Nacional, a partir de las 9:00 a. m.

El recorrido llegará hasta la Plaza de Bolívar cerca de las 10:00 de la mañana, cuando se espera que confluyan las diversas colectividades que participarán en la movilización. La movilidad podría verse afectada en la carrera Séptima y vías aledañas al centro de la ciudad.

Medellín

En la capital de Antioquia el punto de encuentro será el Parque de las Luces, de donde se espera que la marcha se desplaza a partir de las 9:00 a.m. con la participación del presidente Gustavo Petro.

La llegada será en el sector de La Alpujarra, en la avenida San Juan, sobre las 12:30 del mediodía, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Trabajo.

Cali

En la capital del Valle del Cauca, varias organizaciones han convocado una movilización para el Primero de Mayo, la cual tiene previsto salir desde el hotel La Luna, a partir de las 8:00 de la mañana.

Aunque las autoridades aún no informan los recorridos puntuales, se han dado a conocer dos puntos de concentración que estarán activos durante el día, en la Glorieta de la Estación y el sector conocido como Puerto Resistencia (Puerto Rellena).

Barranquilla

En Barranquilla, los manifestantes han convenido llevar a cabo movilizaciones en el suroccidente de la ciudad con la entrada del barrio El Bosque como punto de concentración.

El recorrido será por la vía La Cordialidad hasta la carrera 21 con varias paradas en las que intervendrán líderes sindicales.

Cartagena

En Cartagena el punto de encuentro será el Coliseo de Combates a las 8 de la mañana.

Los manifestantes tomarán la avenida Pedro de Heredia en el sector de Cuatro Vientos, pasando la avenida El Consulado hasta el estadio de softbol Nuevo Bosque.

Bucaramanga

Por su parte, las organizaciones sindicales en la capital de Santander convinieron encontrarse desde las 8:30 a.m. en la plazoleta Luis Carlos Galán, con un recorrido hacia el Parque de los Niños.