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28 may 2026 Actualizado 08:33

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EE.UU. sanciona a la autoridad del estrecho de Ormuz con su inclusión en la lista de OFAC

La medida se sustenta en la Orden Ejecutiva 13224, por considerar que la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) asistió, patrocinó o proporcionó apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán o en respaldo de este.

The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it&#039;s shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP)

The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it's shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP) / NORBERT SCHILLER

The reflagged tanker Gas King (foreground) loaded with Kuwaiti crude is escorted December 28, 1988 by the U.S. guided missile frigate, USS Gallery towards the Strait of Hormuz, off the Dubai coast. Two Kuwaiti minesweeping tugs (not pictured here) led the small convoy. The Tanker War started properly in 1984 when Iraq attacked Iranian tankers and the vital oil terminal at Kharg island. Iran struck back by attacking tankers carrying Iraqi oil from Kuwait and then any tanker of the Gulf states supporting Iraq. The air and small boat attacks did very little to damage the economies of either country and the price of oil was never seriously affected as Iran just moved it&#039;s shipping port to Larak Island in the straights of Hormuz. AFP PHOTO NORBERT SCHILLER (Photo by NORBERT SCHILLER / AFP)

EFE

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, en inglés), al incluirla en la ‘Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas’ (Lista SDN), por lo que Washington calificó como nuevo intento de sacar provecho económico a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

La medida se sustenta en la Orden Ejecutiva 13224, por considerar que la PGSA asistió, patrocinó o proporcionó apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán o en respaldo de este.

Adicionalmente en las recientes exigencias iraníes para el transito por Ormuz, tales como el pago de peajes —incluidos los pagos en moneda fiduciaria, activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie, como donaciones nominalmente benéficas— y el suministro de información sensible sobre los buques.

La PGSA es un organismo del Gobierno iraní para gestionar las solicitudes de paso por el estrecho de Ormuz, que la semana pasada publicó un mapa en el que reafirma las reivindicaciones de Teherán sobre una amplia franja de agua a ambos lados del estrecho.

Bloqueos con la inclusión en la SDN

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, expresó que la acción se toma contra “el último intento del Ejército iraní de extorsionar al comercio marítimo mundial es una prueba de que la ofensiva ‘Furia Económica’ ha dejado al régimen desesperado por conseguir dinero”.

Con la inclusión en la SDN todos los bienes y derechos sobre bienes de la Autoridad que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben notificarse a la OFAC.

También quedan bloqueadas las entidades que la Autoridad posea, directa o indirectamente, de forma individual o en conjunto, el 50 % o más.

Entre las prohibiciones impuestas por la OFAC se incluyen hacer cualquier tipo contribución o suministro de fondos, bienes o servicios por parte de o en beneficio de la PGSA, o la recepción de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios a dicho organismo.

Además, las instituciones financieras pueden correr el riesgo de ser objeto de sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que impliquen organismos bloqueados, en este caso la PGSA.

El Departamento del Tesoro ha privado al régimen iraní de ingresos para sus programas armamentísticos, sus grupos aliados y sus supuestas ambiciones de tipo nuclear. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, seguiremos siendo implacables en nuestro esfuerzo por restringir la red de embarcaciones, intermediarios…”, añadió Bessent.

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