Latinoamérica en zona de riesgo por calor extremo: Investigadores advierten una fuerte crisis

Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Espíritu Santo (UEES) alertó que varias zonas tropicales ya están alcanzando índices de calor considerados peligrosos para la salud humana, especialmente en ciudades con altos niveles de humedad y poca infraestructura de adaptación climática.

El índice de calor —que combina temperatura y humedad para reflejar lo que realmente siente el cuerpo humano— ha superado de forma sostenida los 39 °C en la costa ecuatoriana, umbral considerado de “peligro” para la salud. Durante marzo se registraron picos de hasta 44,75 °C y en abril las condiciones se mantuvieron cerca de los 43 °C, sin registrar días fuera del nivel de riesgo.

Según los especialistas, el problema ya no es únicamente el aumento de temperatura, sino la incapacidad del cuerpo humano para enfriarse correctamente en ambientes con alta humedad.

Cuando esto ocurre, la sudoración pierde efectividad y la temperatura corporal puede superar los 40 °C, aumentando el riesgo de golpes de calor, daños neurológicos e incluso la muerte.

Niños, adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y trabajadores expuestos al aire libre son los grupos más vulnerables frente a estas condiciones extremas.

El fenómeno es monitoreado en tiempo real por el docente investigador Iván Cherrez y su equipo, a través del proyecto “Evaluación Integral de la Calidad Ambiental y Biodiversidad”, que analiza cómo el aumento sostenido de temperatura impacta directamente en la salud y calidad de vida de la población.

Los investigadores advierten que este comportamiento térmico ya no es exclusivo de Ecuador. Países como México, Colombia, Perú, entre otros también han registrado en los últimos años episodios de calor extremo, olas de calor prolongadas y récords históricos de temperatura, en medio de un escenario global marcado por el cambio climático.

Para los expertos, las ciudades latinoamericanas todavía no están completamente preparadas para enfrentar esta nueva realidad climática, especialmente en sectores urbanos con poca cobertura vegetal, alta densidad poblacional y limitado acceso a sistemas de refrigeración.

Ante este escenario, recomiendan evitar la exposición solar entre las 10h00 y las 16h00, mantener hidratación constante, utilizar ropa ligera y reforzar medidas de adaptación urbana como espacios de refugio térmico y zonas verdes.

Para millones de personas que viven y trabajan diariamente en ciudades tropicales, el calor extremo dejó de ser una advertencia futura y comenzó a convertirse en parte de la vida cotidiana.