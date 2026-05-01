Presidente Gustavo Petro anticipó que en el Día del Trabajo convocará la Asamblea Constituyente

Desde La Guajira y durante su intervención en el Encuentro Popular Economía para la Vida y puesta en marcha del punto de abastecimiento solidario, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre la Asamblea constituyente y anticipó que mañana la convocará.