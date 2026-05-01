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01 may 2026 Actualizado 00:55

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Política

Presidente Gustavo Petro anticipó que en el Día del Trabajo convocará la Asamblea Constituyente

Desde La Guajira y durante su intervención en el Encuentro Popular Economía para la Vida y puesta en marcha del punto de abastecimiento solidario, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre la Asamblea constituyente y anticipó que mañana la convocará.

Presidente Gustavo Petro y Casa de Nariño. Fotos: Colprensa

Presidente Gustavo Petro y Casa de Nariño. Fotos: Colprensa

Presidente Gustavo Petro y Casa de Nariño. Fotos: Colprensa

Noticia en desarrollo...

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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