Presidente Gustavo Petro anticipó que en el Día del Trabajo convocará la Asamblea Constituyente
Desde La Guajira y durante su intervención en el Encuentro Popular Economía para la Vida y puesta en marcha del punto de abastecimiento solidario, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre la Asamblea constituyente y anticipó que mañana la convocará.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...