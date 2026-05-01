Gremios y asociaciones hacen un llamado a fortalecer el empleo formal de los colombianos

En el marco del Día del Trabajo, “Aliadas” que son gremios y asociaciones empresariales en conjunto, hacen un llamado a fortalecer el empleo formal, proteger los derechos laborales y generar más oportunidades para los colombianos.

Esta alianza destaca la importancia de honrar a las víctimas de la violencia antisindical y avanzar mediante el diálogo social, la legalidad y la sostenibilidad fiscal.

Asimismo, advierten que combatir la ilegalidad laboral es fundamental, pero que también es necesario diferenciar entre prácticas ilegales y modelos empresariales legítimos que generan empleo y productividad.

“La mejor política laboral es la que protege derechos sin cerrar oportunidades. Reconocer a las víctimas y fortalecer el trabajo formal no son agendas opuestas: son parte de un mismo país que debe generar más oportunidades con derechos”, dijo María Claudia Lacouture, presidente de “Aliados.

“Aliados” proponen cinco temas claves para combatir el empleo informal

A raíz del Día del Trabajo “Aliados” proponen cinco principios claves para disminuir el empleo informal donde muchos colombianos están.

La primera es proteger derechos sin destruir oportunidades y promover el diálogo social.

Otros puntos claves son como garantizar la seguridad jurídica, diferenciar la ilegalidad de la actividad formal y priorizar la formalización laboral.

Finalmente, el mensaje entre gremios en este día, es ampliar la formalidad y asegurar que más colombianos accedan a empleo digno y estable.