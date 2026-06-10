Calendario Mundial 2026: ¿Cómo sincronizar todos los partidos del Mundial en Google Calendar?

A puertas de iniciar la 23.ª edición del mundial de futbol organizado por la FIFA, el cual tendrá como sede tres países ubicados en el continente americano, tales como EE. UU., México y Canadá, además de 48 selecciones participantes, ningún fanático querrá perderse los más de 100 enfrentamientos que se disputarán en el torneo internacional.

Sin embargo, debido a la cantidad de equipos contendientes por el título, para esta ocasión se pdisputará la mayor cantidad de encuentros disputados durante una misma versión, llegando a un total de 104 partidos divididos en 16 ciudades, que se llevarán a cabo del 11 de junio al 19 de julio del 2026.

¿Cómo seguir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Una forma sencilla para no perderse la fecha y la hora de cada partido de interés durante toda la Copa Mundial de la FIFA consiste en guardar el calendario mundialista en una aplicación móvil que se pueda instalar en un celular, ya sea Android o iPhone.

Google Calendar se posiciona como una alternativa para seguir los horarios de los partidos de una nueva edición del Mundial de futbol. Esto gracias a la aplicación conocida como FotMob, la cual permite sincronizar el calendario de todos los enfrentamientos entre las selecciones con la aplicación creada por Google.

¿Cómo sincronizar todos los partidos del mundial a Google Calendar?

Para poder ver reflejada esta alternativa en cada dispositivo celular, ya sea Android o iPhone, el interesado deberá:

A través de la tienda de aplicaciones que contenga el dispositivo celular, ya sea Play Store o App Store, se deberá instalar la app FotMob.

Un vez esto, seleccionar “Sincronizar calendario” allí aparecerán las opciones para iPhone y Android.

allí aparecerán las opciones para iPhone y Android. Tras seleccionar el sistema operativo de preferencia, se abrirá el calendario de manera automática en la aplicación propiedad de google.

de manera automática en la aplicación propiedad de google. La persona podrá personalizar la interfaz, seleccionado el color de su preferencia y podrá tener a la mano todos los partidos del Mundial para no perderse ningún juego del torneo.

Calendario de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La tricolor, en su 7.ª participación mundialista, de la mano de jugadores como Luis Díaz, estrella en el Bayern Múnich de Alemania; Luis Javier Suárez, goleador del Sporting Portugal; James Rodríguez, exjugador del Minnesota United de la MLS; y Davinson Sánchez, defensa central del Galatasaray de Turquía, buscará llegar a instancias finales del torneo organizado por la FIFA.

La selección Colombia primero tendrá que enfrentar a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos que los cafeteros disputarán en México y Estados Unidos.

Colombia vs. Uzbekistán : Miércoles 17 de junio - 9:00 de la noche (Estadio Azteca).

: Miércoles 17 de junio - 9:00 de la noche (Estadio Azteca). Colombia vs. República Democrática del Congo : Martes 23 de junio - 9:00 de la noche (Estadio Akron).

: Martes 23 de junio - 9:00 de la noche (Estadio Akron). Colombia vs. Portugal: Sábado 27 de junio - 6:30 de la tarde (Estadio Hard Rock).

Fecha de rondas eliminatorias del Mundial 2026:

Fase de de 32avos:

Esta ronda se disputará del 28 de junio al 3 de julio.

Fase de octavos de final:

Los octavos de final del Mundial de 2026 se llevarán a cabo del 4 al 7 de julio.

Fase de cuartos de final:

Los cuartos del certamen mundialista serán del 9 al 11 de julio.

Semifinales:

Las semifinales del Mundial serán el 14 y 17 de julio en Arlington y Atlanta.

Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: fecha y en dónde se jugará

La final de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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