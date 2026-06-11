James Rodríguez puso una condición para que Luis Díaz gane el Balón de Oro: “¿Por qué no?

Luego de varios días de concentración y entrenamiento en San Diego, California, la Selección Colombia llegó este miércoles 10 de junio en horas de la noche a la que será su sede de operaciones en Guadalajara, México. El equipo Tricolor estará en la sede del Atlas hasta el próximo jueves 25 de junio, cuando tomará rumbo a Miami para cerrar la fase de grupos contra Portugal.

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Tras la llegada al aeropuerto, se vio cómo descendieron los jugadores del avión que los transportó desde suelo estadounidense. Esperando a los futbolistas estaban periodistas del país, quienes pudieron hablar con James Rodríguez, el capitán del equipo nacional, sobre sus sensaciones al entrar en tierra mundialista, y también se refirió a la gran estrella, Luis Díaz.

James Rodríguez, emocionado por su tercer Mundial

El cucuteño llegó entusiasmado a la que será su tercera Copa del Mundo y con sed de revancha de la última, pues en Rusia 2018 apenas pudo jugar con algo de plenitud el encuentro ante Polonia, ya que llegó con una molestia que le impidió estar en sus mejores condiciones. El juego de octavos de final lo tuvo que ver desde la tribuna por un problema en el sóleo.

Al ser preguntado por sus sensaciones para este certamen, comentó: “Feliz, yo creo que es un sueño grande. Pasa el tiempo y todavía se dan esas sonrisas de todo mundo. Bueno, feliz de poder estar acá también”, inició diciendo.

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Respecto al ambiente que está viviendo el grupo, destacó: “Muy bien, muy bueno. Yo siempre confío. Tenemos un grupo humano bueno, tenemos un grupo que quiere ganar y yo creo que ese es el mensaje para los colombianos y para los hinchas ¿Por qué no soñar con una gran final?”, afirmó.

La ilusión de ver a Luis Díaz levantando el Balón de Oro

El nombre de Luis Díaz ha sido relacionado con el Balón de Oro debido a su gran campaña con al Bayern Múnich, aunque no haber llegado a la final de la Champions League le restó opciones tanto a él como a sus compañeros Harry Kane y Michael Olise. Ahora que empieza el Mundial, será este campeonato el decisivo de cara al máximo premio individual para un futbolista.

James le dedicó unas palabras a Lucho con relación a este galardón. “Claro, ¿por qué no? Yo creo que está entre el top 5 ahora. Lucho ha hecho una temporada única y bueno, ¿por qué no?”, respondió James inicialmente.

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Luego, cuando le preguntaron por lo que debería hacer Lucho para quedarse con el trofeo, respondió: “Si llega a una gran final y podemos quedar campeones, Lucho Balón de Oro, ¿por qué no?”, añadió.

James y Lucho serán los líderes de la Tricolor en esta Copa del Mundo. En el caso del ‘10′ la experiencia será clave para afrontar esta nueva cita orbital, mientras que Díaz estará viviendo su primer Mundial y lo hará llegando en el mejor estado de forma de su carrera.

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