Análisis de la ‘guerra económica’ con Ecuador: ¿Qué tan afectados se verán los colombianos?

Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, conversó con Caracol Radio sobre la entrada en vigor del incremento de aranceles entre Colombia y Ecuador, un nuevo episodio en la ‘guerra económica’ entre ambos países.

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“Habrá afectaciones importantes, especialmente en zonas de frontera”. Por lo que hizo un llamado a desescalar la confrontación y que sean los canales diplomáticos los que funcionen.

Sobre la afectación que tendrán los colombianos ante el nuevo aumento de aranceles por parte de Ecuador, explicó que “Colombia no es dependiente de Ecuador”, pues el principal socio es Estados Unidos, segundo la Unión Europea y tercero, China. No obstante, subrayó que sí habrá incremento en precios.

¿Se puede llegar a un acuerdo pronto?

Mejía afirmó que lo más importante es que no haya pronunciamientos desde la Presidencia por fuera de los canales diplomáticos. De esta manera, mencionó que, seguramente, el Gobierno ya trabaja en evitar que la tensión escale y en que haya una hoja de ruta para bajar los aranceles.

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“Los aranceles no son más que un impuesto a las importaciones, que continuarán llegando, pero más caras. Los colombianos tendrán que pagar un poco más”, indicó.

Bajó el desempleo en el país

Ante el más reciente informe del Dane que muestra que el desempleo en Colombia cayó al 8.8% en marzo de 2026, Mejía mencionó que la mejor forma de observar el comportamiento del mercado laboral no es a través de la tasa de desempleo mensual, sino por medio de la tasa de desempleo desestacionalizada.

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“Estamos en situación en la que el empleo urbano no está cayendo y crece la informalidad (…). Proyecto que, a largo plazo, se puede ver un incremento en la informalidad en detrimento del empleo formal”, dijo.

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