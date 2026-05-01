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“Aranceles condenan a morir a zona de frontera”: experto por guerra comercial Colombia - Ecuador

Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera entre Colombia y Ecuador, habló en 6AM W sobre la guerra comercial que hay entre estos países que, aunque inició a comienzos de 2026, este 1 de mayo tomó más fuerza por la entrada en vigencia de los aranceles de parte y parte a diferentes productos.

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Para Obando, la situación que acontece en esta zona de frontera “es un panorama demasiado oscuro y catastrófico”.

Así, comentó que la situación es tan trágica en materia económica que desde ese comité gremial han denominado este 1 de mayo como “el viernes negro, porque ya empezaron a regir los aranceles tanto en Colombia como en Ecuador”.

Y según mencionó, estos aranceles del 100% lo que hacen es, “prácticamente, condenar a esta zona de frontera a morir lentamente”.

“Es una guerra ideológica entre dos presidentes”

En esa línea, enfatizó en que estos aranceles que se tienen ya, pueden seguir subiendo.

“Las afectaciones que a posterior van a ser el resultante, tanto para la industria colombiana como la misma industria ecuatoriana, son aranceles demenciales”, afirmó.

Y subrayó, adicionalmente, que esto que se ve entre ambas naciones no es una guerra comercial, sino ideológica.

“No es la guerra arancelaria de los dos países. Es una guerra ideológica de dos presidentes (Gustavo Petro y Daniel Noboa) que interponen su ego, su orgullo y su postura política en contra de toda una población. Más de 400.000 empleos en las dos fronteras quedan vacantes. Prácticamente hoy es un día, como lo digo, negro para nuestra frontera”, enfatizó.

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Finalmente, aseguró que no hay pinceladas de una mejora en el panorama.

“Lastimosamente no se vislumbra nada bueno. Las posiciones radicales, erróneas de los dos presidentes es que cada día aumentan más la tensión. Por ningún lado se vislumbra un acercamiento o un diálogo. Nosotros como comité estuvimos en 19 días de paro, paralizamos la frontera, hubo reuniones con Cancillería en Bogotá, en la misma frontera, acercamientos, vino el presidente, pero vino aquí a vendernos humo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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