Arroz, azúcar, café y plásticos: Gobierno fija aranceles de hasta 75% a productos de Ecuador

La Cámara de Comercio ecuatoriana - colombiana advirtió que la imposición unilateral de aranceles golpeará el empleo, la competitividad, el abastecimiento de insumos estratégicos y el bienestar de los consumidores. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

El Gobierno expidió el Decreto 0455 de 2026, que impone aranceles diferenciados a 191 productos de Ecuador, en medio de tensiones comerciales entre ambos países.

El decreto establece tres niveles de tarifas: 35%, 50% y 75%. Estas no se aplican de forma general, sino según la capacidad de producción nacional. En otras palabras, si Colombia ya produce un bien en cantidades suficientes, ese producto importado tendrá un arancel más alto para proteger a los productores locales.

¿Cómo se dividen las categorías para imponer los niveles de las tarifas arancelarias?

Por ejemplo, productos agrícolas como el arroz o el azúcar tendrán tarifas más altas, mientras que otros bienes con menor impacto competitivo enfrentarán aranceles intermedios.

En cambio, los insumos esenciales para la industria, como materias primas o bienes intermedios que no se fabrican en el país, seguirán con arancel 0%, para evitar aumentos en los costos de producción.

Este modelo es lo que el Gobierno denomina “aranceles inteligentes”. Se trata de una estrategia que busca equilibrar dos objetivos: proteger la economía nacional y, al mismo tiempo, garantizar que no haya escasez ni aumentos excesivos de precios.

En total, la medida cubre 191 productos dentro de un universo de 758 subpartidas arancelarias que hacen parte del comercio bilateral entre Colombia y Ecuador.

¿Cuál es la razón del nuevo decreto?

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador empezó el 21 de enero de este año, cuando el país ecuatoriano impuso una “tasa de seguridad”, equivalente a un 30% de arancel a las importaciones originarias de Colombia, bajo la razón de Daniel Noboa para luchar contra el narcotráfico.

Con ello, Colombia impuso aranceles al 30% a 73% de productos que venían de Ecuador y, por consecuencia, el 1 de marzo, Noboa anunció un incremento que pasó del 50% al 100%.

Teniendo esto en cuenta, el decreto 0455, tiene carácter temporal, ya que solo estará vigente mientras Ecuador mantenga la dicha “tasa de seguridad”. Donde, cabe recordar, que la medida ecuatoriana ha encarecido significativamente las exportaciones colombianas y ha generado un desequilibrio en el intercambio comercial.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, afirmó que “ Con esta medida no solo protegemos la industria nacional, sino que garantizamos el abastecimiento interno. (...) Y al mismo tiempo, aplicamos medidas de protección en los sectores en los que Colombia cuenta con capacidad productiva suficiente” concluyó.

¿Cuáles son los productos provenientes de Ecuador que tendrán tarifa arancelaría?

Arancel del 35 %:

Fríjol

Los demás fríjoles

Plátanos

Preparaciones para alimentación animal

Alimentos balanceados para animales

Carbonato de calcio

Medicamentos

Congeladores

Arancel del 50 %:

Grasas y aceites vegetales hidrogenados, interesterificados o modificados

Neumáticos

Otros tableros de madera

Diferentes clases de papel

Otros artículos de papel

Artículos moldeados de papel

Sacos y talegas de polietileno o polipropileno

Sacos y talegas tejidos para envasado

Arancel del 75 %:

Diferentes clases de arroz

Aceite de palma

Azúcar

Café

Cacao en polvo

Extractos, concentrados y esencias de café

Alcohol etílico

Cintas adhesivas de polipropileno

Placas de polipropileno

Tubos rígidos de PVC

Placas de PET

Asientos y tapas de inodoros

Bombonas, garrafones y recipientes similares

Vajillas de plástico

Los demás artículos de cocina

Partes de refrigeradores

Cuadernos

Telas no tejidas

Barras de acero

Perfiles de acero

Tubos de acero inoxidable soldados

Perfiles de aluminio

Tubos de aluminio sin alear

Barras de aluminio

Campanas extractoras

Herramientas de perforación para roca

Herramientas para taladrar

Gasolinas

Los demás aceites de petróleo

Aceites lubricantes

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