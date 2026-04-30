Arroz, azúcar, café y plásticos: Gobierno fija aranceles de hasta 75% a productos de Ecuador
El Gobierno respondió a la tasa del 100% de Ecuador con el fin de proteger la industria nacional. Mientras tanto la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, afirmó que “Con esta medida no solo protegemos la industria nacional, sino que garantizamos el abastecimiento interno”.
El Gobierno expidió el Decreto 0455 de 2026, que impone aranceles diferenciados a 191 productos de Ecuador, en medio de tensiones comerciales entre ambos países.
El decreto establece tres niveles de tarifas: 35%, 50% y 75%. Estas no se aplican de forma general, sino según la capacidad de producción nacional. En otras palabras, si Colombia ya produce un bien en cantidades suficientes, ese producto importado tendrá un arancel más alto para proteger a los productores locales.
¿Cómo se dividen las categorías para imponer los niveles de las tarifas arancelarias?
Por ejemplo, productos agrícolas como el arroz o el azúcar tendrán tarifas más altas, mientras que otros bienes con menor impacto competitivo enfrentarán aranceles intermedios.
En cambio, los insumos esenciales para la industria, como materias primas o bienes intermedios que no se fabrican en el país, seguirán con arancel 0%, para evitar aumentos en los costos de producción.
Este modelo es lo que el Gobierno denomina “aranceles inteligentes”. Se trata de una estrategia que busca equilibrar dos objetivos: proteger la economía nacional y, al mismo tiempo, garantizar que no haya escasez ni aumentos excesivos de precios.
En total, la medida cubre 191 productos dentro de un universo de 758 subpartidas arancelarias que hacen parte del comercio bilateral entre Colombia y Ecuador.
¿Cuál es la razón del nuevo decreto?
La guerra comercial entre Colombia y Ecuador empezó el 21 de enero de este año, cuando el país ecuatoriano impuso una “tasa de seguridad”, equivalente a un 30% de arancel a las importaciones originarias de Colombia, bajo la razón de Daniel Noboa para luchar contra el narcotráfico.
Con ello, Colombia impuso aranceles al 30% a 73% de productos que venían de Ecuador y, por consecuencia, el 1 de marzo, Noboa anunció un incremento que pasó del 50% al 100%.
Teniendo esto en cuenta, el decreto 0455, tiene carácter temporal, ya que solo estará vigente mientras Ecuador mantenga la dicha “tasa de seguridad”. Donde, cabe recordar, que la medida ecuatoriana ha encarecido significativamente las exportaciones colombianas y ha generado un desequilibrio en el intercambio comercial.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, afirmó que “ Con esta medida no solo protegemos la industria nacional, sino que garantizamos el abastecimiento interno. (...) Y al mismo tiempo, aplicamos medidas de protección en los sectores en los que Colombia cuenta con capacidad productiva suficiente” concluyó.
¿Cuáles son los productos provenientes de Ecuador que tendrán tarifa arancelaría?
Arancel del 35 %:
- Fríjol
- Los demás fríjoles
- Plátanos
- Preparaciones para alimentación animal
- Alimentos balanceados para animales
- Carbonato de calcio
- Medicamentos
- Congeladores
Arancel del 50 %:
- Grasas y aceites vegetales hidrogenados, interesterificados o modificados
- Neumáticos
- Otros tableros de madera
- Diferentes clases de papel
- Otros artículos de papel
- Artículos moldeados de papel
- Sacos y talegas de polietileno o polipropileno
- Sacos y talegas tejidos para envasado
Arancel del 75 %:
- Diferentes clases de arroz
- Aceite de palma
- Azúcar
- Café
- Cacao en polvo
- Extractos, concentrados y esencias de café
- Alcohol etílico
- Cintas adhesivas de polipropileno
- Placas de polipropileno
- Tubos rígidos de PVC
- Placas de PET
- Asientos y tapas de inodoros
- Bombonas, garrafones y recipientes similares
- Vajillas de plástico
- Los demás artículos de cocina
- Partes de refrigeradores
- Cuadernos
- Telas no tejidas
- Barras de acero
- Perfiles de acero
- Tubos de acero inoxidable soldados
- Perfiles de aluminio
- Tubos de aluminio sin alear
- Barras de aluminio
- Campanas extractoras
- Herramientas de perforación para roca
- Herramientas para taladrar
- Gasolinas
- Los demás aceites de petróleo
- Aceites lubricantes
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