“Seguimos siendo uno de los países con mayor desempleo en América Latina”: expresidente de la CUT

Diógenes Orjuela, dirigente sindical y expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores habló para Caracol Radio en el marco del Día Internacional del Trabajo.

Según dijo, el primero de mayo es un día en que en todo el mundo los trabajadores hacen reuniones, hacen integraciones y gustan desfilar por las calles de las ciudades mostrando sus triunfos, mostrando también los grandes problemas.

“Este es un país que sigue debatiéndose en medio de una situación supremamente complicada, nosotros somos en materia de empleo, seguimos siendo uno de los países con mayor desempleo en América Latina y este es un país en que se alegran si suben un punto o se mueve a otro punto, pero nunca hemos podido llegar a las cifras de desempleo que tiene el mundo en general, que son cifras del 2, del 3%”, afirmó.

Incluso, detalló que en la cifra que se encuentra actualmente el país, no es de empleo formal, “es empleo del Estado, que es una de las peores formas de contratos basura, que es lo que llaman las OPS, y la informalidad que campea en el país, porque ni los anteriores gobiernos ni este han sido capaces de generar todo un proceso de lo que da empleo en el mundo, que es el desarrollo productivo, el desarrollo de la industria, de la agricultura, el turismo, etc”.

Y agregó: “Este es un país que, en este Gobierno la deuda externa casi que se duplicó y hoy estamos en una de las peores cifras de deuda que no deja tampoco entonces que haya dinero para la inversión social”.

Según dijo, pasamos de 800 billones de deuda a 1.200 billones de deuda. “Los trabajadores colombianos y el pueblo colombiano están en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en una situación supremamente complicada, una situación económica que entre otras cosas es bien grave porque sabemos que tiene también uno de los peores déficits fiscales de la historia”.