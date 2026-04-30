Millonarios busca la clasificación: ¿Qué pasa si gana, pierde o empata con Alianza en la fecha 19? / Colprensa

Se avecina la definición del todos contra todos en la Liga Colombiana 2026-I y un total de seis equipos lucharán por los dos cupos restantes rumbo a los play-offs del campeonato. Se vivirá una imperdible jornada este domingo 3 de mayo.

Uno de los opcionados a meterse en la siguiente instancia del campeonato nacional es Millonarios, equipo que ocupa la undécima posición con 25 puntos y +8 en la diferencia de gol.

Si bien los embajadores tuvieron una mejoría en cuanto a resultados con la llegada del entrenador Fabián Bustos, en el último mes el rendimiento ha bajado hasta el punto de no depender de sí mismos en esta fecha definitiva.

En este orden de ideas, el cuadro azul visitará a Alianza Valledupar en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, escenario en el que no ha podido ganar desde que se produjo el cambio de sede. Suma dos derrotas: 2-1 en 2024 y 3-0 en 2025. Panorama complejo.

Le puede interesar: Carlos Darwin Quintero es baja en Millonarios por el resto del semestre, debido a una delicada afección

Cuentas de Millonaios para clasificar a la Liga Colombiana: ¿Qué pasa si gana, pierde o empata?

Si Millonarios le gana a Alianza

El cuadro bogotano sumará 28 unidades y clasificará si Independiente Medellín y Deportivo Cali no ganan sus respectivos partidos. Así pues podría avanzar de ronda incluso como el séptimo clasificado.

Si Millonarios empata con Alianza

El equipo albiazul llegará a 26 puntos y avanzará a los play-offs en caso de que Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín pierdan sus encuentros ligueros, así como Atlético Bucaramanga no gane por más de dos goles.

Si Millonarios pierde con Alianza

El cuadro embajador se mantendrá con 25 unidades y quedará completamente eliminado del campeonato.

Lea también acá: ¿Falcao estará en la delegación de Colombia en el Mundial? El Tigre se sinceró y causó sorpresa