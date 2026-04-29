Fabian Bustos, contundente luego del empate con São Paulo: “No estoy contento, no estoy conforme”

Millonarios igualó sin goles ante São Paulo en el estadio El Campín, en el marco de la tercera jornada de la Copa Sudamericana, un resultado que obliga al conjunto embajador a buscar puntos fuera de casa si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El desarrollo del partido dejó dos caras en el equipo bogotano. Durante gran parte del primer tiempo, Millonarios se vio sometido en su propio campo ante la presión alta del conjunto brasileño, que impidió una salida limpia y lo obligó a replegarse. Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo logró asentarse mejor en el terreno y empezó a encontrar caminos para salir y generar algunas aproximaciones ofensivas

Para la segunda mitad, el panorama cambió parcialmente. Millonarios adelantó líneas y logró jugar más tiempo en campo rival, pero le faltó claridad en el último tercio para traducir ese dominio territorial en opciones concretas de gol.

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Tras el compromiso, el técnico Fabián Bustos analizó lo sucedido, destacando la paridad del encuentro y la dificultad del rival.

“Me parece que en el primer tiempo estuvimos más cerca a nosotros y en el segundo tiempo más marcados, contra un equipo duro, con buenos, jugadores obviamente, y que sí, que como dice usted, necesitábamos ganar, porque estamos, juntos en casa y porque es importante para lograr la clasificación, sumar la entrega, acá en casa, pero no se dio y vamos a tener que recopilar juntos en condición de visitantes, pero el equipo mereció, sin tanta disparidad, buscando, y bueno, son situaciones que pasan, y que tenemos que seguir creciendo y mejorándolo”.

El entrenador también hizo un balance del presente del equipo, reconociendo la deuda con la hinchada, pero resaltando que el grupo sigue en competencia.

“Estamos en el camino. Obviamente que hoy la gente se le pide disculpas por no haber dado un triunfo como se lo merece, por como alguien te ha preocupado, ¿no? Pero venimos de… Hemos jugado cuatro partidos sudamericanos y hemos sacado siete puntos.Hemos jugado en el torneo un montón de partidos y estamos ahí, seguimos peleando, como siempre dijimos que iba a ser, llegar a la última fecha con chance, en el torneo, y la sudamericana, vuelvo a repetir, no es pasar por encima las cosas. Era muy difícil la clasificación porque nos tocaba el visitante y la conseguimos. Ahora hay que pelearla, y de esta manera se pelea. Obviamente que no estoy contento, no estoy conforme, y los chicos tampoco, porque no les podemos dar un triunfo a nuestra gente, pero estamos en carrera.Seguimos, creo, peleando. Va a haber momentos de dificultades, es normal, en el centenario, pero tenemos que ir como equipo grande a plantarme y a conseguir resultados”.

En cuanto al análisis táctico, Bustos explicó las dificultades que encontró su equipo para romper el bloque defensivo rival.

“Al haber cinco defensores, más dos volantes de marca, más un volante que es listo,hay menos espacios. Si no tenemos una buena movilidad, obviamente hay menos líneas de pases y encontramos menos a los que tienen que penalizar.Cuando fuimos por afuera, creo que tuvimos algunas situaciones que podríamos haber en un centro muy bueno que cruza todo el área, tuvimos cuatro o cinco situaciones que podríamos haber en el área, pero comparto lo que querés decir, que cuando pasa eso, que rival se hace fuerte, que se hunde, que está en zona uno o en zona dos, bien organizado, tratando de un equipo que nos podamos filtrar para hacer, se hace muy difícil jugar”.

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Finalmente, el técnico se refirió a una decisión puntual durante el partido, relacionada con el desgaste físico de Sebastián Valencia y las exigencias del rival.

“En el minuto setenta y cinco, setenta y seis, el jugador que ha jugado siempre conmigo (Sebastian Valencia), que obviamente, como dices, lo conozco plenamente, porque es un jugador que vuelvo a ver, creo que dejó dieciocho partidos en el club, los dieciocho, quiere decir que es un jugador que me agrande, ahora, estaba cansado, hay dos contras, le rindió en el ataque, es muy rápido, y donde Jorge Arias viene y Llinas termina cerrando y solucionando uno o dos jugados puntuales donde él estaba cansado. Viene jugando todos los partidos, creo que ese es de los que está agotados. Entonces se siente, estaba muy cansado. Yo sé lo que fue el ataque, pero también sé que estaba complicado para sostener a un equipo que tiene jerarquía” concluyo el entrenador argentino.