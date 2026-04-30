¿Falcao estará en la delegación de Colombia en el Mundial? El Tigre se sinceró y causó sorpresa

Radamel Falcao García fue uno de los protagonistas en la presentación oficial del álbum del Copa Mundial de la FIFA 2026, donde atendió a los micrófonos de Caracol Radio junto a la periodista Liche Durán. En un espacio cercano, el delantero habló sobre su presente personal, su vínculo con el país y su visión sobre la Selección Colombia.

Falcao comenzó destacando lo especial que ha sido su regreso al país, resaltando el cariño recibido tanto por él como por su familia.

“Ha sido especial, muy lindo, abrumado por tantas demostraciones de cariño. Creo que tanto mi familia como yo hemos disfrutado del cariño de la gente en Colombia, de acá, del lugar donde vamos, en la ciudad, de poder sentir no solo ese cariño, sino la admiración, el respeto, y para que mis hijos vivan esto creo que ha valido la pena. Al estar tanto tiempo fuera ellos no habían podido sentir lo que la gente en Colombia siente por mí, y esto ha valido muchísimo la pena, estamos disfrutándolo”.

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En lo deportivo, el delantero reconoció que no ha atravesado su mejor momento, debido a distintos inconvenientes que han afectado su continuidad.

“En lo deportivo quizá he tenido muchos contratiempos y no lo he disfrutado como me gustaría, pero bueno, es lo que ha tocado y hay que acostumbrarse a las situaciones”.

Con una mirada más reflexiva, también valoró su carrera y los logros alcanzados, especialmente aquellos momentos vividos con la selección.

“Yo creo que ahora que estoy un poco más tranquilo y con tiempo, te da el momento como para analizar, recordar y valoras todo lo que has hecho a lo largo de la carrera el hecho de haber jugado Mundial, de poder haber marcado dentro de una Copa del Mundo que mi familia lo haya visto, mi papá que hoy ya no está con nosotros. Todo eso se valora más aún en este momento, porque cuando pasa tienes tantas cosas en la cabeza que no lo celebras como se debería”.

De cara a la próxima Copa del Mundo, Falcao se mostró expectante por el desempeño del combinado nacional.

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¿Estará en la delegación de Colombia para el Mundial?

“Hoy ya a vísperas de una nueva Copa del Mundo, desde este lado esperando, ansioso un poco, como todos los colombianos y nada, queda poco, esperemos que podamos tener una gran Copa del Mundo”.

Ante los rumores sobre una posible vinculación con el cuerpo técnico de la selección, o hacer parte de la delegación, fue claro en desmentir cualquier información. “No, para nada. No sé de dónde habrá salido, pero no es cierto”.

La importancia de Luis Díaz

En cuanto al presente de la Selección, se refirió a la importancia de no centrar toda la responsabilidad en un solo jugador, haciendo alusión al caso de Luis Díaz. Además, insistió en la necesidad de que el funcionamiento colectivo prime sobre las individualidades.

“Tampoco hay que forzar mucho, ni llevarle tanta presión, me parece a él, sino que las cosas sean naturales. Obviamente, se prepara un esquema para aprovechar al máximo el potencial de cada jugador, y yo creo que cada jugador, en su posición, en su lugar en el campo, nos puede brindar mucho”.

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La falta de minutos de James Rodríguez

Finalmente, también se refirió al caso de James Rodríguez, resaltando su capacidad de marcar diferencia incluso sin tener una gran continuidad.

“Yo lo entendí un poco con los años, cuando no tienes tanta continuidad y demás. Lo importante son los minutos de calidad que uno puede aportar, y el hecho de que quizá no tenga tanta continuidad, pues eso te hace replantear un poco los minutos, pero porque él es un jugador que en dos minutos, en cinco, en diez o lo que juegue puede hacer la diferencia, y eso es lo que tiene que buscar Colombia. Quizá 90 no sé, no sé si será lo ideal, pero si son 60 o si son 40, en ese tiempo él puede dar lo que tiene en sus pies”.

Repase las palabras de Falcao con Caracol Radio