Carlos Darwin Quintero, baja en Millonarios por delicada afección

Una nueva y mala noticia para Millonarios. Luego del empate contra Sao Paulo en condición de local por Copa Sudamericana, Carlos Darwin Quintero sufrió una grave afección que lo tendrá por fuera de las canchas durante algunos meses.

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Según informó Adrián Magnoli en Morningol de AS Colombia, el futbolista oriundo de Tucamo venía presentando una situación en una de sus piernas y esta terminó en una trombosis que se fue complicando con el paso de los días.

“Darwin Quintero tiene una trombosis en una pierna y se va a perder 2 o 3 meses. Tuvo una trobo después del partido (con Sao Paulo), ya él venía con un problemitra de esos, una trombo es como un derrame grande en una pierna y va a tener bastante tiempo de recuperación”, detalló Magnoli.

¿Qué es una trombosis?

Se trata de una coagulación de la sangre en una o más venas de la pierna, la cual interrumpe el flujo normal hacia el corazón. Esto produce dolor e inflamación en la zona y el tratamiento debería ser inemdiato por medio de anticoagulantes.

Carlos Darwin podría estar fuera de la actividad física intensa al menos 6 semenas, pero todo dependerá de su evolución y la acción de los anticoagulantes. Lo cierto es que se despide del semestre con Millonarios, al que le resta el juego por liga ante Alianza (y eventuales juegos de cuartos de final de Liga colombiana, si clasifica), así como tres duelos por Copa Sudamericana, donde se jugarán el paso a la siguiente ronda.

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De momento, se espera la confirmación de parte de Millonarios, que al menos para el juego ante Alianza en Valledupar, tampoco podrá contar con Sebastián Valencia, quien se acumuló de amarillas y fue suspendido.



