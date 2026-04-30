Registrador da detalles de elecciones en primera vuelta presidencial: ¿a qué hora habría resultados?

El registrador nacional, Hernán Penagos, pasó por los micrófonos de 6AM W para conversar sobre las elecciones por primera vuelta presidencial que se llevarán a cabo el próximo domingo 31 de mayo.

De acuerdo con lo dicho por el registrador, es muy probable que a las 8 de la noche, o antes, se conozcan los resultados de la primera vuelta. Se tendrían los nombres de los dos candidatos que se enfrentarían el 21 junio por la Presidencia de la República en una segunda vuelta.

“Entre 8 y 9 ya tendremos datos, pero sin ningún problema, puede ser antes inclusive. ¿Por qué lo digo? Porque tal y como se comportó el preconteo en las elecciones de Congreso, que eran 3.200 candidatos, ahora solo son 14, nos da para pensar que 8, inclusive antes de las 8, podemos tener datos concluyentes de los resultados electorales de primera vuelta en Colombia", dijo, enfatizando que el proceso está siendo muy ágil y fluido.

De este modo, aprovechó para destacar el buen trabajo de los jurados de votación. “Estas personas, hombres y mujeres, 870.000 que cumplen esa labor, lo hicieron de manera muy rápida en procesos de Congreso que es mucho más complejo, más difícil, porque se trata de listas abiertas, cerradas y demás. En estas elecciones para Presidencia de la República, los jurados van a poder gestionar esos datos de manera muy ágil y el preconteo va a producirse con mucha velocidad, por tanto vamos a tener datos concluyentes muy rápido de los resultados de primera vuelta”, recalcó.

En referencia a la situación que se ha presentado en las elecciones de Perú, donde incluso se ha manifestado querer meter preso al de la Junta Nacional Electoral, mencionando que es un fraude y un engaño a la democracia, y aún se siguen contando votos por el estrecho margen que hay entre los dos candidatos de segunda vuelta, Penagos señaló que “siempre cuando el margen es ajustado, las situaciones se ponen más difíciles porque los candidatos tienen herramientas judiciales para impugnar estas votaciones, para pedir preconteo o hacer presencia en el escrutinio”.

Sin embargo, resaltó que estos hechos no tienen que ver con el proceso que hace la Registraduría sino con el escrutinio, que se lleva a cabo de manera manual.

“La tarea de la Registraduría termina una vez se cierren las votaciones y se transmitan los resultados de preconteo, ahí empieza una tarea del CNE”, aseguró.

Y añadió: “La Registraduría presenta el preconteo, da los datos del 100% de las actas de Colombia y ese dato que es preliminar, que es informativo, luego se valida a través del escrutinio que hacen jueces, notarios y que termina en el Consejo Nacional Electoral y la parte jurídica y operativa la termina el CNE”.