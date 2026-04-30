Fiscalía y Procuraduría respaldan que Distrito de Medellín sea víctima en caso Quintero

Medellín, Antioquia

En medio de las audiencias de acusación contra Daniel Quintero Calle, actual superintendente nacional de Salud, y otras doce personas, la Fiscalía y la Procuraduría respaldaron la solicitud del apoderado del Distrito de Medellín para que la administración pueda participar como víctima dentro del proceso por el caso Aguas Vivas.

Los entes acusador y disciplinario coincidieron con la tesis del representante del Distrito en que no existe conflicto de intereses, pese a que el alcalde Federico Gutiérrez es contradictor público de uno de los acusados. Señalaron que el abogado actúa en representación del Distrito y no del mandatario, quien además no está vinculado al proceso.

Debate por la participación del Distrito

El caso, que se adelanta ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo del lote Aguas Vivas, por las cuales la Fiscalía imputó a Quintero delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

La defensa de varios de los procesados insistió en que el Distrito no debería ser reconocido como víctima, al señalar que uno de los contratos analizados fue firmado durante los últimos días de la primera administración de Federico Gutiérrez.

Sin embargo, el representante de las víctimas reiteró que ese documento no es objeto de controversia dentro del proceso ni involucra al actual alcalde o a funcionarios de su gobierno.

Solicitud de nulidad y decisiones pendientes

En la audiencia también concluyeron los argumentos de la defensa para solicitar la nulidad del proceso. Sostienen que la imputación fue insuficiente y pidieron que el caso sea devuelto a la etapa de formulación de imputación, lo que implicaría reiniciar parte del trámite judicial.

Ahora el juez deberá resolver dos puntos centrales: si el Distrito de Medellín puede actuar como víctima o si ese rol lo asume la Contraloría General de Medellín, y si la acusación continúa su curso hacia juicio o si se retrocede a etapas anteriores.

Las audiencias continuarán el 20 de mayo, 2 de julio y 14 de julio, todas a la 1:30 de la tarde, en una etapa clave que definirá el rumbo del proceso contra el exalcalde.