Quieren incendiar al país para alterar la voluntad popular: De la Espriella en cierre de campaña

Medellín

En medio del cierre de su campaña presidencial en la Plaza de Toros La Macarena, en Medellín, el candidato Abelardo De la Espriella lanzó un fuerte discurso centrado en la seguridad, el orden público y las advertencias sobre supuestas alteraciones que, según afirmó, buscarían afectar las elecciones del 31 de mayo.

Durante su intervención, De la Espriella señaló que tendría información de inteligencia sobre un presunto plan para generar disturbios y bloqueos en el país los próximos 28 y 29 de mayo, señalando directamente al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda de supuestamente, intentar vulnerar la jornada democrática.

“Desde aquí te digo, Petro, no se te ocurra hacerlo, no se te ocurra bloquear la Panamericana e incendiar el país. No se te ocurra no se te ocurra incendiar Buenaventura para ir en contra de la voluntad del pueblo. Pueblo colombiano, comunidad internacional, gobiernos demócratas del mundo, pongan sus ojos sobre Colombia, sobre Petro y Cepeda. Quieren incendiar al país para alterar la voluntad popular. Ellos piensan como lo que son, bandidos, narcoterroristas”, indicó el candidato.

Otros temas de su discurso

El aspirante presidencial aseguró que uno de los pilares de su eventual gobierno sería la recuperación de la seguridad y el fortalecimiento del orden público, insistiendo en que “volverá la seguridad de la patria” y cuestionando la política de paz del actual Gobierno.

En su discurso, también criticó los diálogos y beneficios otorgados a estructuras criminales, asegurando que no “les lavará las manos a cabecillas criminales” ni permitirá negociaciones que, según dijo, favorezcan a grupos armados ilegales.

Además, lanzó una dura advertencia contra organizaciones criminales y grupos armados del país, a los que declaró como “objetivo militar” en caso de llegar a la Presidencia.

“Que me escuche el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central, las disidencias, el Frente 36, el 18, el 4, el 34, la Oficina, los Chatas, Los Pachelly. Los declaro objetivo militar. A la gente como ustedes, protección. Y a los bandidos, muerte o cárcel ”, anunció el abogado.

De la Espriella enfatizó que su propuesta de gobierno estará enfocada en la protección de la ciudadanía y el combate frontal contra la criminalidad.

Ante miles de personas, el abogado se presentó con su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, destacando que en su gobierno será una prioridad mejorar el desarrollo y progreso del país.