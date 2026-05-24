Alcalde Federico Gutiérrez rechazó reactivación de diálogos con cabecillas de la cárcel de Itagüí

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la reactivación de los diálogos del Gobierno Nacinal en la mesa de Paz Urbana con cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí.

La decisión fue confirmada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que aseguró en un comunicado que el proceso “no se suspende”, pese a “los intentos de sabotaje y las barreras institucionales”. El pronunciamiento se conoció casi dos meses después de la polémica parranda vallenata realizada dentro del centro penitenciario, en la que participaron varios de los voceros de las organizaciones criminales que hacen parte de la mesa de diálogo.

Tras conocerse la continuidad del proceso, Gutiérrez cuestionó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro mantenga conversaciones con estructuras señaladas de ordenar delitos en Medellín y el Valle de Aburrá.

“Toda esa gente que está allá en Itaguí, nos amenazan, mandan mensajes, amenazan a la gente en las comunidades, intoxican a nuestros jóvenes a través de las drogas, son los que cobran la extorsión. Desde allá dizque hablando de paz, el cinismo puro y duro. Y tienen su mejor aliado, que es a Petro como presidente, pero ya casi se les va a acabar la guachafita”, señaló Federico Gutiérrez.

Rechazo del alcalde a la mesa de paz urbana

El alcalde sostuvo que las organizaciones criminales continúan siendo responsables de los homicidios y enfrentamientos armados en Medellín, y rechazó que desde el Gobierno Nacional se atribuya a la mesa de diálogo la reducción de los índices de violencia en la ciudad, logro que el presidente Gustavo Petro ha destacado.

El mandatario también aseguró que el Gobierno Nacional ha otorgado privilegios a las organizaciones criminales a través de la política de “paz total” y reiteró que desde Medellín continuará enfrentando a estas estructuras mediante operativos y acciones judiciales.